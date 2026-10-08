„Ärzte ohne Grenzen“: Ebola-Ausbruch im Kongo außer Kontrolle

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„Ärzte ohne Grenzen“: Ebola-Ausbruch im Kongo außer Kontrolle

Die epidemiologische Lage im Zusammenhang mit dem tödlichen Ebola-Virus auf dem afrikanischen Kontinent hat einen äußerst gefährlichen Punkt erreicht. Die renommierte internationale humanitäre Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ (MSF) hat erklärt, dass die Situation in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) offiziell außer Kontrolle geraten ist.

Africanews Nach dringenden Berichten des Fernsehsenders ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Krankheit, insbesondere in der Provinz Nord-Kivu, nicht mehr aufzuhalten.

Epizentrum: Fast die Hälfte der neuen Fälle in einer Region

Internationale medizinische Experten haben die geodemografische Karte der Virusausbreitung veröffentlicht:

  • Nord-Kivu – das Zentrum der Epidemie: In den nordöstlichen Regionen des Landes hat sich die Lage drastisch verschlechtert;

  • 40-Prozent-Anteil: Derzeit entfallen landesweit fast 40 Prozent aller neu im Labor bestätigten Ebola-Fälle auf diese Provinz;

  • Medizinische Krise: Es wird betont, dass die Krankenhäuser und Quarantänestationen in der Region dem Patientenansturm nicht mehr gewachsen sind und ein Mangel an medizinischen Hilfsgütern sowie Schutzkleidung herrscht.

Erschreckende Statistik: Seit April sind 4.148 Menschen gestorben

Der Verlauf der Krankheit und ihre tragischen Zahlen:

  • Beginn der Epidemie: Die jüngste schwere Ebola-Welle in der Demokratischen Republik Kongo begann im April 2026;

  • Über 8.600 Patienten: Nach neuesten offiziellen Angaben ist die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem gefährlichen Virus im Land auf 8.603 gestiegen;

  • Todesfälle: Bisher sind infolge der Krankheit 4.148 Menschen ums Leben gekommen. Dies entspricht einer Sterblichkeitsrate unter den Infizierten von fast 48 Prozent .

Appell an die internationale Gemeinschaft

Humanitäre Organisationen fordern die Weltgemeinschaft und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zum sofortigen Handeln auf:

  • Gefahr der grenzüberschreitenden Ausbreitung: Aufgrund unkontrollierter Migration und einer instabilen Sicherheitslage ist die Wahrscheinlichkeit einer Ausbreitung von Ebola auf Nachbarländer sehr hoch;

  • Dringende Ressourcen: Um das Ausmaß der Epidemie einzudämmen, sind der sofortige Einsatz spezieller Impfstoffe, Medikamente und internationaler Ärzteteams erforderlich.

Die sanitäre Krise in Nord-Kivu ist zu einer ernsten Prüfung nicht nur für die afrikanische Region, sondern für das globale biologische Sicherheitssystem geworden.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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