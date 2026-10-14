15-jähriger Teenager in Nigeria wäre fast Parlamentsabgeordneter geworden

In Nigeria hat Mahmud Sadis Buba, der an einer Form von Kleinwüchsigkeit leidet, durch die Angabe eines falschen Alters fast einen Sitz im nationalen Parlament errungen. Obwohl er behauptete, 30 Jahre alt zu sein, deuteten im Internet verbreitete Dokumente darauf hin, dass er tatsächlich im Jahr 2010 geboren sein könnte. Dieser Vorfall sorgte landesweit für großes Aufsehen.

Die Popularität von Mahmud Sadis Buba, in Nigeria als „Abin Al-Ajabin Zazzau“ – das „Wunder von Zaria“ – bekannt, begann im letzten Monat. Ein Video, das seine Teilnahme am Auswahlverfahren der All Progressives Congress (APC) für einen Sitz im Repräsentantenhaus zeigt, verbreitete sich in den sozialen Medien rasant.

Anfangs wurde sein Einstieg in die Politik als positives Beispiel für die Schaffung breiterer Möglichkeiten für verschiedene Bevölkerungsgruppen im politischen Leben begrüßt. Doch kurz darauf entwickelte sich der Vorfall zu einem landesweiten Skandal.

Er stellte sich als 30-Jähriger vor

Buba aus dem Gebiet Sabon Gari in der Stadt Zaria gab während des Auswahlverfahrens der Partei Informationen über sich preis. Er behauptete, ein Abschlusszeugnis der Sekundarschule zu besitzen und zuvor als Fahrer gearbeitet zu haben.

Er erklärte zudem, dass seine geringe Körpergröße und sein kindliches Aussehen auf seine Kleinwüchsigkeit zurückzuführen seien. Dennoch betonte er, 30 Jahre alt zu sein.

„Es geht hier nicht um mich, es geht um das Volk. Die Menschen haben mich gebeten, ihnen zu dienen, und ich werde ihnen dienen“, sagte Mahmud Sadis Buba vor Parteivertretern.

Seine einfachen, aber eindrucksvollen Worte wurden zu einem der meistdiskutierten politischen Zitate in den nigerianischen sozialen Medien. Viele begannen über das „Wunder von Zaria“ zu sprechen und sahen in ihm eine Persönlichkeit, die die Politik des Landes verändern könnte.

Doch die Hoffnungen auf seine Wahl ins Parlament wurden bald in Frage gestellt.

Dokumente im Internet warfen Fragen zum Alter auf

In seinem Bewerbungsvideo gab Buba an, am 2. August 1995 geboren zu sein. Nach diesen Angaben müsste er über 30 Jahre alt sein.

Jedoch zeigen im Internet kursierende Dokumente, die mit ihm in Verbindung gebracht werden, dass er möglicherweise im Jahr 2010 geboren wurde. Sollte sich dies bestätigen, wäre er mit 15 bis 16 Jahren deutlich jünger als behauptet.

In Nigeria müssen Kandidaten für das Repräsentantenhaus mindestens 25 Jahre alt sein. Doch im Fall Buba geht es nicht nur um die Altersgrenze für die Wahlteilnahme.

Sollte er tatsächlich 2010 geboren sein, gilt er nach nigerianischem Recht und internationalen Kinderrechtsnormen als minderjährig. Dies wirft ernsthafte Fragen darüber auf, wie er das Auswahlverfahren der Partei bestehen konnte.

Wie hat er das Auswahlverfahren der Partei bestanden?

Derzeit rätseln viele, wie ein 15-jähriger Teenager mit Kleinwüchsigkeit das Auswahlverfahren der APC-Partei durchlaufen und zu einem der beachteten Vertreter der nigerianischen Politik werden konnte.

Geschah dies aufgrund der Nachlässigkeit der Verantwortlichen oder hat jemand seine Kandidatur gezielt vorangetrieben? Wurde das Alter des Kandidaten nicht überprüft oder wurden die vorhandenen Dokumente nicht ausreichend geprüft?

Bisher gibt es auf diese Fragen keine klaren Antworten. Bubas tatsächliches Alter und die Diskrepanzen in den Dokumenten müssen offiziell bestätigt werden.

So löste der Vorfall, der zunächst Hoffnung auf Chancengleichheit in der Politik weckte, eine Debatte über die Auswahlverfahren und das Kontrollsystem für Kandidaten in Nigeria aus.