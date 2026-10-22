Tier-Virus erstmals bei einem Menschen nachgewiesen

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Tier-Virus erstmals bei einem Menschen nachgewiesen

In Frankreich wurde das Shamonda-Virus, das hauptsächlich bei Rindern vorkommt, erstmals bei einem Menschen nachgewiesen. Der betroffene Patient verstarb Anfang Oktober in Lyon. Dies berichtete Euronews .

Es wurde mitgeteilt, dass man bisher davon ausging, dass das Virus nicht auf den Menschen übertragbar sei. Der verstorbene Patient hatte ein stark geschwächtes Immunsystem und wurde in einem Krankenhaus in Lyon behandelt.

Experten vermuten, dass das Virus durch kleine blutsaugende Insekten auf den Patienten übertragen worden sein könnte. Die genaue Infektionsquelle ist jedoch noch unbekannt.

Es besteht die Möglichkeit, dass die bei dem Patienten vor seinem Tod beobachteten neurologischen Komplikationen mit dem Virus in Verbindung stehen. Derzeit wird untersucht, ob die Shamonda-Infektion die Todesursache war oder ob andere Faktoren eine Rolle spielten. Die Weltgesundheitsorganisation und das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten arbeiten bei der Untersuchung zusammen.

Bislang gibt es keine Hinweise darauf, dass das Virus ein breites Risiko für die öffentliche Gesundheit darstellt.

Was ist über das Shamonda-Virus bekannt?

Das Virus befällt hauptsächlich Rinder. Bei infizierten Tieren können Fieber, Schwäche und Durchfall auftreten; bei Kühen kann die Milchleistung sinken. Die Infektion wird durch kleine stechende Insekten übertragen.

Das Shamonda-Virus wurde erstmals Mitte der 1960er Jahre in Nigeria entdeckt. Später wurde es auch in Afrika und Japan nachgewiesen. Im Sommer 2026 verbreitete sich das Virus unter Tieren in mehreren europäischen Ländern.

Dieser Fall in Frankreich ist der erste bekannte Nachweis des Virus beim Menschen. Ein endgültiges Fazit über den Zusammenhang mit dem Todesfall steht noch aus.

Shamonda-VirusFrankreichLyonWeltgesundheitsorganisationZoonose
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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