Messis signiertes Trikot und Kapitänsbinde in Frankreich gestohlen (Video)

Während der Massenunruhen in der französischen Hauptstadt Paris wurden aus einem Fußballmuseum wertvolle Gegenstände des argentinischen Stars Lionel Messigestohlen. Darunter befinden sich ein signiertes Trikot, das der Spieler während seiner Zeit beim FC Barcelona trug, sowie seine Kapitänsbinde. Dies berichtete TyC Sports.

Ausländischen Medienberichten zufolge ereignete sich der Vorfall am 17. Oktober. Maskierte Personen drangen in das Museum ein und entwendeten die persönlichen Gegenstände des Spielers. Später verbreiteten sich Videos der gestohlenen Objekte in den sozialen Netzwerken.

Es wurde mitgeteilt, dass das gestohlene Trikot Messis Rückennummer 10 vom FC Barcelona trägt. Auch die Kapitänsbinde war mit der Unterschrift des Spielers versehen und in einem Rahmen ausgestellt.

Der Vorfall ereignete sich zu einer Zeit, in der in Frankreich gegen die steigenden Lebenshaltungskosten und Probleme im Bildungssystem protestiert wurde. In einigen Regionen eskalierten die Demonstrationen zu Unruhen und Zusammenstößen mit der Polizei.

Bisher gibt es keine verlässlichen Informationen darüber, ob die gestohlenen Gegenstände gefunden wurden oder ob Verdächtige festgenommen werden konnten.