Eines der wichtigsten Kapitel in der Geschichte des argentinischen Fußballs steht vor dem Abschluss. Lionel Messis Entscheidung, seine Karriere in der Nationalmannschaft zu beenden, hat auch den argentinischen Präsidenten Javier Milei zu einer Reaktion veranlasst.

Milei postete ein Foto von Messi in den sozialen Medien mit einer kurzen, aber bewegenden Nachricht.

„Vielen herzlichen Dank, unglaublicher Mensch!“

Milei drückte Messi seine Dankbarkeit aus

Diese Reaktion des argentinischen Präsidenten unterstrich einmal mehr, wie bedeutend Messis 20-jährige Karriere in der Nationalmannschaft war.

Messi gab seine Entscheidung, seine Karriere in der argentinischen Nationalmannschaft zu beenden, am 31. August bekannt. In seinem Abschiedsbrief bedankte sich der Fußballer besonders bei den Fans, die ihn über die Jahre unterstützt haben.

Messis Karriere in der Nationalmannschaft wird nicht nur wegen ihrer Dauer, sondern auch wegen ihrer historischen Siege in Erinnerung bleiben.

Mit Argentinien:

gewann er die Weltmeisterschaft 2022; gewann er die Copa América 2021 und 2024;

gewann er die Copa América 2021 und 2024; gewann er die Finalissima 2022;

gewann er die Finalissima 2022; holte er die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2008.

holte er die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2008.Diese Ergebnisse festigten Messis Platz in der Geschichte des argentinischen Fußballs weiter.

Diese Ergebnisse festigten Messis Platz in der Geschichte des argentinischen Fußballs weiter.

Der größte Traum wurde wahr

Messi hatte auch schwierige Zeiten in seiner Karriere bei der Nationalmannschaft. Er verlor mehrere große Endspiele und stand sogar kurz davor, schwerwiegende Entscheidungen über seine Zukunft im Team zu treffen.

Die folgenden Jahre wurden jedoch zur erfolgreichsten Phase seiner Karriere.

Zuerst die Copa América, dann die Finalissima und schließlich der Sieg bei der Weltmeisterschaft in Katar sorgten dafür, dass Messi sein Hauptziel mit Argentinien erreichte.

Was sagte er in seinem Abschiedsbrief?

Messi drückte in seiner Nachricht seine Dankbarkeit gegenüber den Fans der Nationalmannschaft aus. Er hob die Unterstützung hervor, die ihm während seiner 20-jährigen Karriere in Argentinien entgegengebracht wurde.

Der Fußballer erklärte, dass die Entscheidung nach der Weltmeisterschaft 2026 getroffen wurde.

Dies bedeutet, dass eine riesige Ära für Messi in der argentinischen Nationalmannschaft zu Ende geht.

Der argentinische Fußball wird ohne Messi sein

Für Lionel Messi bedeutet die Karriere in der Nationalmannschaft weit mehr als bloße Statistiken. Zusammen mit Argentinien erlebte er sowohl Niederlagen als auch die größten Siege.

Der Weg von den Olympischen Spielen 2008 bis zur Weltmeisterschaft 2022 dauerte mehr als 20 Jahre.

Nun könnte eine neue Ära für den argentinischen Fußball beginnen. Auch wenn Messi nicht mehr im Trikot der Nationalmannschaft aufläuft, wird sein Name als eines der größten Kapitel in der Fußballgeschichte des Landes bestehen bleiben.