Pelés Finaltrikot für fast 5 Millionen Dollar versteigert

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Pelés Finaltrikot für fast 5 Millionen Dollar versteigert

Das Trikot, das Pelé im WM-Finale 1958 gegen Schweden trug, wurde für 4,88 Millionen Dollar versteigert. Dieser Preis stellt einen neuen Rekord für Sammlerstücke des legendären Spielers dar.

In jenem Finale besiegte Brasilien Schweden mit 5:2. Pelé war damals erst 17 Jahre alt und erzielte zwei Tore im Spiel.

Nach dem Finale gab er das Trikot seinem Teamkollegen Dida, der das Hemd später dem Sportmuseum in Rio de Janeiro übergab.

Das bei Sotheby's versteigerte Trikot brach den bisherigen Rekord für einen Pelé-Artikel. Zuvor war seine Spielerkarte von 1958 das teuerste Stück, die 2022 für 1,33 Millionen Dollar verkauft wurde.

Pelés Trikot belegt den zweiten Platz unter den teuersten Fußballtrikots der Geschichte. Es liegt nur hinter dem Trikot von Diego Maradona, das er 1986 im WM-Spiel gegen England trug und das für 9,28 Millionen Dollar verkauft wurde.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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