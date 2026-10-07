Lionel Messi beendet seine großartige Nationalmannschaftskarriere mit einem Tor und zwei Assists

Eines der glanzvollsten und einzigartigsten Kapitel in der Geschichte des Weltfußballs ist zu Ende gegangen. Der 39-jährige legendäre Stürmer und Kapitän Lionel Messi bestritt sein letztes Abschiedsspiel im Trikot der argentinischen Nationalmannschaft und zeigte noch einmal die wahre Magie des Fußballs.

Dank eines Tores und zweier Vorlagen des Kapitäns sicherte sich Argentinien einen souveränen 3:0-Sieg gegen den Gegner. Messi verwandelte nicht nur einen Elfmeter eiskalt, sondern legte seinen Teamkollegen auch zwei Treffer auf und machte den Abschiedsabend zu einem echten Fußballfest.

Von 2005 bis 2026: Die unvergleichliche Statistik von zwei Jahrzehnten

Lionel Messis Weg in der „Albiceleste“ begann am 17. August 2005 in einem Freundschaftsspiel gegen Ungarn. In den vergangenen 21 Jahren erzielte er im Nationaltrikot beeindruckende Werte, die nur schwer zu übertreffen sein werden:

Einsätze: Insgesamt 208 offizielle Spiele und Freundschaftsspiele ;

Torausbeute: Erzielte Tore 126 Tore ;

Vorlagen: Für Teamkollegen aufgelegt 70 effektive Assists.

Diese Zahlen sind nicht nur für die argentinische Nationalmannschaft, sondern für die gesamte Geschichte des südamerikanischen Fußballs absolute Rekorde.

Die komplette Sammlung: Alle Titel von Messi im Nationaltrikot

Nach vielen Jahren schmerzhafter Finalniederlagen und großem Druck gelang es Lionel Messi mit der Nationalmannschaft fast alle Gipfel des Weltfußballs zu erklimmen:

Weltmeister (Katar 2022): Die Krönung seiner Karriere und der WM-Pokal, auf den die Fans 36 Jahre lang gewartet haben;

Copa América (2021, 2024): Zwei kontinentale Meistertitel in Folge;

Finalissima-Sieger (2022): Gewinner des prestigeträchtigen Supercups zwischen den Meistern aus Europa und Südamerika;

Olympiasieger (Peking 2008): Die erste große Goldmedaille mit der argentinischen U23-Olympiamannschaft.

Der Abschied von Lionel Messi aus der Nationalmannschaft war ein historisches Ereignis, nicht nur für argentinische Fans, sondern für Fußballliebhaber auf der ganzen Welt — das Genie verlässt die internationale Bühne als Sieger, Held und wahrer Champion.