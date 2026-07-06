Seltene Exponate aus berühmtem Museum in Frankreich gestohlen

Etwa 20 seltene Exponate wurden aus dem Lalique-Museum in Frankreich gestohlen. Nach vorläufigen Schätzungen könnte der Gesamtwert der verschwundenen Gegenstände bis zu 4 Millionen Euro betragen.

Quellen berichten, dass das Verbrechen am Abend des 5. Juli begangen wurde. Unbekannte brachen die Eingangstür auf, zerschlugen sechs Glasvitrinen und entwendeten die Exponate.

Während des Vorfalls wurde das Alarmsystem des Museums ausgelöst. Die erste Meldung an die Polizei erfolgte jedoch nicht durch den Sicherheitsdienst, sondern durch eine Reinigungskraft. Aus diesem Grund werden das Verhalten des Sicherheitspersonals und das Ausbleiben einer schnellen Reaktion untersucht.

Das Lalique-Museum stand nach einem Diebstahl im Louvre im Oktober 2025 unter verstärkter Überwachung. Trotz zusätzlicher Maßnahmen gelang es den Tätern, in das Museum einzudringen und die wertvollen Exponate zu entwenden.

Das Museum ist René Lalique und seinem kreativen Erbe gewidmet. Der französische Meister ist bekannt für seine Arbeiten in der Schmuck- und Glaskunst, insbesondere im Jugendstil und Art déco.

Die Polizei sucht derzeit nach den gestohlenen Exponaten. Im Rahmen der Ermittlungen werden Überwachungskameraaufnahmen, Alarmdaten und Aussagen der Museumsmitarbeiter ausgewertet.

Zuvor wurden aus dem Louvre gestohlene Artefakte auf 88 Millionen Euro geschätzt.