Gefährlicher fleischfressender Parasit nach Jahrzehnten in den USA entdeckt

Im US-Bundesstaat Texas wurde ein gefährlicher Parasit entdeckt, der sich von lebendem Gewebe ernährt: die Neuwelt-Schraubenwurmfliege. Dies ist der erste dokumentierte Fall des Parasiten bei einem Wildtier in den USA. Dies teilte das US-Landwirtschaftsministerium mit.

Es wird berichtet, dass der Parasit bei einem Wapiti gefunden wurde, das in einem Jagdgebiet im Pecos County, Texas, lebte. Nachdem das Tier von einem Jäger erlegt worden war, wurden die Behörden informiert.

Untersuchungen bei Wildtieren verstärkt

Nach dem Vorfall überprüft die Texas Animal Health Commission die Grenzen des Gebiets, in dem sich der Parasit ausbreiten könnte. Das US-Landwirtschaftsministerium und das Texas Parks and Wildlife Department führen zusätzliche Untersuchungen bei umliegenden Wildtieren durch.

Alan Cain, Direktor der Abteilung für Wildtiere in Texas, rief Jäger und Landbesitzer dazu auf, auf Anzeichen des Parasiten bei Tieren zu achten. Er mahnte Personen, die während der Jagdsaison in der Natur unterwegs sind, zur Vorsicht.

Wie ist der Parasit in die USA zurückgekehrt?

Die Neuwelt-Schraubenwurmfliege war vor Jahrzehnten in den USA ausgerottet worden. In den letzten Jahren begann sie sich jedoch von Mexiko aus über Mittelamerika nach Norden auszubreiten. Dies hat in der US-Viehwirtschaft für große Besorgnis gesorgt.

Um die Ausbreitung des Parasiten einzudämmen, stoppten die USA im vergangenen Jahr den Import von lebenden Rindern aus Mexiko. Der Import wurde im August dieses Jahres über einen Grenzübergang in Arizona schrittweise wieder aufgenommen.

Es wird berichtet, dass der Stopp der Viehimporte die Rinderversorgung in den USA beeinträchtigte und zu einem Rekordanstieg der Rindfleischpreise führte.

Dennoch wurden weiterhin Fälle im Zusammenhang mit dem Parasiten beobachtet. Im Juni dieses Jahres wurde der Parasit bei einem Kalb im Zavala County in Texas, nahe der mexikanischen Grenze, nachgewiesen. Später wurden weitere Infektionsfälle, unter anderem bei Pferden und Hunden, registriert.

Wie gefährlich ist er für Tiere?

Die Larven der Neuwelt-Schraubenwurmfliege dringen in das lebende Gewebe des Tierkörpers ein und ernähren sich davon. Dieser Prozess kann zur Entstehung schwerer Wunden und zur Entwicklung von Infektionen führen.

Wenn nicht rechtzeitig tierärztliche Hilfe geleistet wird, verschlechtert sich der Zustand des Tieres, was bis zum Tod führen kann. Daher betonen Experten, wie wichtig es ist, verdächtige Symptome bei Wild- und Haustieren sofort den zuständigen Behörden zu melden.