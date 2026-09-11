Versuch zur illegalen Einfuhr von 252.000 Eiern nach Kasachstan gestoppt

·3·Welt
Versuch zur illegalen Einfuhr von 252.000 Eiern nach Kasachstan gestoppt

Aus Russland nach Kasachstan Ein Versuch, 252.000 Hühnereier ohne veterinärmedizinische Begleitdokumente einzuführen, wurde verhindert. Dies teilte das Landwirtschaftsministerium von Kasachstan mit.

Nach Angaben des Ministeriums überprüften Mitarbeiter der Gebietsinspektion Aktobe des Komitees für Veterinärkontrolle und -überwachung des kasachischen Landwirtschaftsministeriums am Veterinärkontrollpunkt „Jaysan“ ein Fahrzeug, das von Russland nach Baikonur unterwegs war.

Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass die erforderlichen Veterinärdokumente für die Ladung fehlten.

Bezüglich des Vorfalls wurden ein entsprechender Bericht und ein Verwaltungsprotokoll erstellt. Die gesamte Eierlieferung wurde nach Russland zurückgeschickt.

Zudem wurde der Beförderer über die Anforderungen der Veterinärgesetzgebung sowie die Regeln für den Transport kontrollierter Produkte über die Staatsgrenze aufgeklärt.

Қозоғистон Қишлоқ хўжалиги вазирлигиЖайсан ветеринария назоратиАқтобе вилояти ҳудудий инспекциясиРоссиядан Қозоғистонга товуқ тухум импорт
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Charos
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