Kalb mit Beinen am Kopf in Australien operiert

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Kalb mit Beinen am Kopf in Australien operiert

In Australien hat ein Kalb, dem zwei zusätzliche Beine aus dem Kopf wuchsen, Tierärzte in Erstaunen versetzt. Das Tier namens Spider sollte ursprünglich eingeschläfert werden, doch die Experten entschieden sich, ihm eine Chance zu geben. Die Operation verlief erfolgreich, wie ABC News berichtete.

Der Vorfall ereignete sich im australischen Bundesstaat Queensland. Experten weisen darauf hin, dass Fehlbildungen bei Rindern mit zusätzlichen Gliedmaßen zwar vorkommen, bei Spider jedoch ungewöhnlich ist, dass die Gliedmaßen direkt am Kopf gewachsen sind.

Imke Tammen von der Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Sydney erklärt, dass die genaue Ursache für diesen seltenen Fall noch nicht geklärt ist. Als eine mögliche Ursache nennen Wissenschaftler das Phänomen des «parasitären Zwillings»als Grund.

Ein schwarzes Kalb mit großen Operationsnarben am Kopf liegt nach dem Eingriff.

Dies kann in einem frühen Stadium der Embryonalentwicklung geschehen, wenn Gewebe eines Zwillings im Körper des anderen verbleibt. Dies kann zur Bildung zusätzlicher Gliedmaßen führen. Ob dies bei Spider der Fall war, konnten die Experten jedoch noch nicht bestätigen.

Darüber hinaus könnten auch genetische Faktoren für das Auftreten der zusätzlichen Beine verantwortlich sein. Bei einigen Rinderrassen sind solche angeborenen Defekte mit spezifischen Erbanlagen verknüpft. Auch andere Störungen während der Embryonalentwicklung können solche Anomalien verursachen.

Die Tierärztin Megan Smith gab an, in ihrer 20-jährigen Laufbahn noch nie einen solchen Fall erlebt zu haben. Die Besitzer von Spider hatten aus Sorge um das zukünftige Wohlbefinden des Tieres zunächst eine Euthanasie in Betracht gezogen.

Die Tierärzte entschieden sich jedoch, das Kalb zu retten. Da die zusätzlichen Beine das Tier beim Heranwachsen in seiner Bewegung und Balance behindert hätten, wurde die chirurgische Entfernung beschlossen.

Die Operation dauerte etwa 90 Minuten und war erfolgreich. Nach dem Eingriff erholte sich Spider schnell und wurde zu seiner Mutter zurückgebracht.

AustralienQueenslandUniversität SydneyVeterinärmedizinChirurgie
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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