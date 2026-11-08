Transparente Fleischscheiben in japanischem Restaurant sorgen für Internet-Wirbel

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Transparente Fleischscheiben in japanischem Restaurant sorgen für Internet-Wirbel

Eine bekannte japanische Restaurantkette sorgt aufgrund eines kuriosen Vorfalls für hitzige Diskussionen in den sozialen Medien. Es geht um extrem dünn geschnittenes Schweinefleisch, das den Kunden serviert wurde. Die Scheiben sind so dünn, dass man hindurchsehen kann. Internetnutzer haben das Fleisch scherzhaft als „unsichtbares Fleisch“ bezeichnet.

Shabu-yo ist eine bekannte japanische Restaurantkette, die für ihre „All-you-can-eat“-Hot-Pot-Gerichte berühmt ist. Kürzlich verbreiteten sich Bilder im Internet, die zeigen, wie das Unternehmen Schweinefleisch in ungewöhnlich dünnen Scheiben serviert. Diese Stücke, die in den sozialen Medien als „Stealth Pork“ oder „unsichtbares Schweinefleisch“ bezeichnet werden, lösten humorvolle Kommentare und lebhafte Debatten aus.

Ein Nutzer kommentierte auf X, dass die Technik des so dünnen Schneidens zwar beeindruckend sei, merkte aber scherzhaft an, dass das Restaurant den „All-you-can-eat“-Service lieber ganz einstellen sollte, wenn es die Kosten auf diese Weise senken müsse.

Ein anderer Nutzer fragte unter dem ursprünglichen Foto: „Gibt es etwa auch transparente Schweine?“ Es ist erwähnenswert, dass das Bild allein auf X über 3 Millionen Mal angesehen wurde.

Der Nutzer, der das ursprüngliche Foto veröffentlichte, kommentierte die Vorteile des „unsichtbaren Fleisches“ ebenfalls mit Humor. Seiner Meinung nach könnten Kunden, je dünner die Fleischstücke sind, mehr davon essen und anschließend vor Freunden damit prahlen, wie viel Fleisch sie konsumiert haben.

Die Diskussionen in den sozialen Medien nahmen ein solches Ausmaß an, dass sich Shabu-yo vor wenigen Tagen offiziell bei seinen Kunden entschuldigte.

„Wir haben festgestellt, dass in einigen unserer Filialen Fleisch serviert wurde, das nicht unseren festgelegten Portionsstandards entsprach. Wir entschuldigen uns aufrichtig dafür, dass wir ein Produkt angeboten haben, das nicht den Qualitätsanforderungen unserer Kunden entsprach“, heißt es in der Stellungnahme des Restaurants.

Eigentlich ist die Technik, Fleisch so dünn zu schneiden, durchaus beeindruckend. Selbst professionelle Prosciutto-Schneider könnten sich wünschen, Fleisch so dünn zu schneiden, ohne die Form zu zerstören. Dennoch hat dieser Vorfall im Restaurant die Frage nach der Produktqualität und der Einhaltung festgelegter Standards in den Fokus gerückt.

JapanShabu-yoUnsichtbares FleischGastronomieInternet-Trend
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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