Der Vorfall ereignete sich am 6. Juli 2025 im Bezirk Manavgat. Ein Löwe namens „Zeus“ war aus seinem Gehege in einem privaten Zoo entkommen und hatte Süleyman Kır angegriffen, der sich gerade mit seiner Frau auf einem nahegelegenen Erdnussfeld ausruhte. Der Mann rang mit dem Löwen und hielt ihn am Hals fest. Durch den Angriff erlitt er Verletzungen an Ohr, Gesicht, Körper und Beinen. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert und mehrere Tage lang behandelt. Der Löwe wurde später erschossen.

Die Nachricht über die Sichtung eines Löwen im Istanbuler Stadtteil Sarıyer hat bei Süleyman Kır, der in Antalya von einem Raubtier angegriffen wurde, die Erinnerungen an seine traumatischen Erlebnisse wieder wachgerufen. Im Juli 2025 war ein aus einem Zoo entkommener Löwe über ihn hergefallen, woraufhin der Mann gezwungen war, um sein Leben zu kämpfen.

Trotz allem hegt Süleyman Kır keinen Groll gegen das Raubtier. In einem Interview nach dem Vorfall sagte er: „Ich vergebe dem Löwen. Aber ich vergebe den Menschen mit bösen Absichten nicht. Eigentlich ist der Löwe nicht schuld.“ Der Mann ist der Meinung, dass nicht das Tier für den Vorfall verantwortlich gemacht werden sollte, sondern die Verantwortlichen, die dessen Ausbruch ermöglicht haben.

In Istanbul Auch die jüngsten Nachrichten aus Istanbul blieben Kır nicht verborgen. Nach der Meldung über einen Löwen im Stadtteil Sarıyer rief er die Bürger zur Vorsicht auf. Er betonte, dass man in einer solchen Situation sofort die Sicherheitskräfte verständigen müsse.

Zur Information: Am 22. November ging im Stadtteil Uskumruköy im Istanbuler Bezirk Sarıyer die Meldung ein, dass ein Löwe gesichtet worden sei. Gendarmerie, Rettungsdienste und Veterinärexperten wurden in die Suchmaßnahmen einbezogen. Am 23. November teilte das Gouverneursamt Istanbul jedoch mit, dass nach der Auswertung neuer Videoaufnahmen davon ausgegangen wird, dass es sich bei dem Tier nicht um einen Löwen oder eine andere große Katzenart handelt.