38 Parasiten im Gehirn einer Frau nach Indienreise entdeckt

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38 Parasiten im Gehirn einer Frau nach Indienreise entdeckt

Was als einfache touristische Reise begann, veränderte das Leben einer Frau komplett. Die Britin Laurie Denman berichtete, wie sie nach ihrer Reise nach Indien fast zehn Jahre lang gegen schwere Krankheiten kämpfen musste.

Laurie reiste 2007 in ihren Zwanzigern nach Indien. Während der Reise war sie vorsichtig und aß nur vegetarische Speisen, um sich nicht zu infizieren. Doch selbst das konnte sie nicht vor einem gefährlichen Parasiten schützen.

Vier Jahre später wurde ein fast einen Meter langer Bandwurm aus ihrem Körper entfernt. Die Ärzte glaubten, das Problem sei gelöst. Doch kurz darauf traten bei der Frau starke Kopfschmerzen, Krampfanfälle und andere besorgniserregende Symptome auf.

Infolge von Untersuchungen wurde bei Laurie eine Neurozystizerkose diagnostiziert. Dies ist eine gefährliche parasitäre Erkrankung, die entsteht, wenn Larven des Schweinebandwurms ins Gehirn gelangen. Die Ärzte stellten fest, dass sich insgesamt 38 Parasiten in ihrem Gehirn befanden.

Experten betonen, dass eine solche Krankheit in der Regel durch den Verzehr von mit Parasiteneiern kontaminiertem Wasser oder Lebensmitteln sowie durch die Missachtung von persönlichen Hygienevorschriften übertragen wird.

Der Behandlungsprozess war für Laurie äußerst mühsam. Die Ärzte mussten sich mit Spezialisten aus verschiedenen Ländern abstimmen. Aufgrund starker Medikamente veränderte sich ihr Aussehen, sie verlor ihren Führerschein und musste sogar ihre berufliche Tätigkeit aufgeben.

Das wiederholte Auftreten von Zysten im Gehirn führte zu Depressionen und Angstzuständen. Eine Zeit lang wurde sie sogar in einer psychiatrischen Einrichtung behandelt.

Heute hat sich Laurie Denmans Zustand deutlich verbessert. Sie sagt, dass die Behandlungsmethoden, die sie seit 2017 anwendet, Wirkung gezeigt haben und die Komplikationen der Krankheit kaum noch spürbar sind.

Nun bereitet sie einen 12-teiligen Podcast über die schweren Prüfungen vor, die sie durchmachen musste. Ihr Ziel ist es, Menschen zu unterstützen, die an ähnlichen Krankheiten leiden, und ihnen Hoffnung zu geben.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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