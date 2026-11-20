Diese riesige Raupe, die mit ihrem Aussehen an außerirdische Wesen aus Science-Fiction-Filmen erinnert, gilt als eines der ungewöhnlichsten Insekten der Natur. Es handelt sich um die Raupe des Cabbage Tree Moth. Obwohl sie durch ihre Größe und ihre stachelartige Oberfläche auffällt, ist sie für den Menschen völlig harmlos.

Die Raupe erreicht eine Länge von 70 Millimetern (2,8 Zoll) und einen Durchmesser von etwa 15 Millimetern (0,59 Zoll). Aufgrund ihres Aussehens und ihrer Farbenvielfalt gehört sie zu den bemerkenswertesten Raupen der Welt. Einige sind tiefschwarz und mit weißen, scharf aussehenden Stacheln bedeckt, während andere einen roten Körper mit gelben Stacheln aufweisen. Diese ungewöhnlichen Farben und Formen verleihen ihnen das Aussehen eines Wesens von einem anderen Planeten.

Die stachelige Oberfläche der Raupe könnte bei vielen den Eindruck erwecken, es handele sich um ein gefährliches Tier. Doch dieser Anschein trügt. Ihre Stacheln sind nicht hart, sondern weich und biegsam. Die leuchtenden Farben dienen als natürlicher Schutzmechanismus, um Fressfeinde davon abzuhalten, sich ihnen zu nähern.

Interessanterweise sind diese Raupen, die wie menschenfressende Aliens aus Filmen aussehen, tatsächlich essbar. In einigen Regionen des tropischen Afrikas werden sie von der lokalen Bevölkerung als Nahrungsmittel verzehrt. Aufgrund ihrer Größe und ihres hohen Nährwerts sind diese Raupen auch wirtschaftlich von Bedeutung.

Gleichzeitig haben diese Raupen einen enormen Appetit und können in kurzer Zeit alle Blätter der Kohlbäume, von denen sie sich ernähren, kahlfressen. Sie verzehren die Blätter so schnell, dass der Baum innerhalb kürzester Zeit entlaubt ist.

Sobald die Raupen ihre volle Größe erreicht haben, lassen sie sich vom Baum herab, graben sich in die umliegende Erde ein und verpuppen sich. Nach einiger Zeit schlüpfen aus den Puppen große braune Falter mit komplexen und schönen Mustern auf ihren Flügeln.

In der Natur gibt es viele solcher außergewöhnlichen Raupen. Unter ihnen gibt es Raupen, die durch ihre spezifischen Geräusche auffallen, transparente Raupen, bei denen man das Innere sehen kann, sowie solche, die wie Baumzweige aussehen. Jede von ihnen zeigt durch ihr Aussehen und ihre Schutzmechanismen, wie vielfältig und erstaunlich die Natur ist.