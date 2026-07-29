Beispiellose Grundstücke-Deals in Tadschikistan: 133 Beamte vor Gericht!

In Tadschikistan wurden großangelegte Korruptionsdelikte im Zusammenhang mit Verstößen gegen die Bodengesetzgebung und der illegalen Zuteilung von Grundstücken aufgedeckt. Nach Angaben von Generalstaatsanwalt Habibullo Vohidzoda wurden im ersten Halbjahr 2026 über 100 Strafverfahren eingeleitet und 133 Beamte verschiedener Ebenen zur Verantwortung gezogen.

Zamin.uz In Tadschikistanpräsentiert das Ausmaß des Grundstücksbetrugs, die Zusammensetzung der beschuldigten Beamten und Details der offiziellen Statistik.

1. Von Vize-Hokimen bis zu Archivaren: Zusammensetzung der Beschuldigten

Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Tadschikistans waren hochrangige Vertreter der staatlichen Verwaltung und der lokalen Behörden direkt an den illegalen Grundstücksverkaufs- und Aneignungsschemata beteiligt.

Unter den 133 zur Verantwortung gezogenen Beamten befinden sich stellvertretende Bürgermeister (Hokime) von Städten und Bezirken, Vertreter der Bodenverwaltung sowie Mitarbeiter des Architekturdienstes.

Aus der Erklärung des tadschikischen Generalstaatsanwalts Habibullo Vohidzoda: „Darunter befanden sich 14 Mitarbeiter der Exekutivgewalten, darunter sieben stellvertretende Leiter von Städten und Bezirken. All diese Personen waren direkt an der illegalen Inbesitznahme und Verteilung von Grundstücken beteiligt. Die Nichteinhaltung der Bodengesetzgebung bleibt eines der Hauptprobleme für unseren Staat.“

2. Über 7.600 Verstöße: Schockierende Zahlen des Staatlichen Komitees für Geodäsie

Es wird festgestellt, dass die Unordnung bei der Nutzung von Landressourcen nicht auf das Handeln einzelner Beamter beschränkt war, sondern einen massiven Charakter annahm.

Laut einem offiziellen Bericht des Staatlichen Komitees für Geodäsie Tadschikistans wurden zwischen Januar und Juni 2026 im ganzen Land über 7.600 Fälle von Verstößen gegen Bodenregeln und -gesetze aufgedeckt und registriert.

Tabelle der wegen Grundstücksbetrugs beschuldigten Beamten in Tadschikistan

Kategorie / Position Anzahl der zur Verantwortung Gezogenen Mitarbeiter der Bodenverwaltungsbehörden 52 Leiter von Dehkan-Betrieben und Mitarbeiter des Archivdienstes 31 Mitarbeiter der Gemeinde-, Dorf- und Mahalla-Verwaltungen 29 Mitarbeiter der Exekutivbehörden (einschließlich 7 Vize-Hokimen) 14 Architekten 7 GESAMT ZUR VERANTWORTUNG GEZOGEN 133 Beamte

Die rationelle und legale Nutzung von Landressourcen sowie die Verhinderung von Korruption bei Grundstücksgeschäften sind äußerst aktuelle und lebenswichtige Fragen für unsere gesamte Region.

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