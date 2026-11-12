Der russische Präsident Wladimir Putin dankte dem tadschikischen Staatschef Emomali Rahmon für die Aufmerksamkeit, die der russischen Sprache in Tadschikistan entgegengebracht wird. Dies teilte er am 12. November während eines bilateralen Treffens im Kreml mit.

Zur Erinnerung: Am 11. November nahmen die Staats- und Regierungschefs der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) an einem Gipfeltreffen in Moskau teil. Nach Abschluss des Gipfels blieb der tadschikische Präsident Emomali Rahmon einen weiteren Tag in Moskau, um bilaterale Gespräche mit dem russischen Staatschef zu führen.

„Heute widmen wir unser Treffen, wie vereinbart, den bilateralen Beziehungen. Diese Beziehungen haben zweifellos einen strategischen Charakter und entwickeln sich in wirtschaftlicher sowie humanitärer Hinsicht sehr positiv. Wir sind Ihnen für die Aufmerksamkeit, die der russischen Sprache in Tadschikistan entgegengebracht wird, dankbar, und ich betone dies immer wieder“, sagte Putin.

Der russische Staatschef merkte an, dass es noch viele weitere Themen zwischen den beiden Ländern gebe, die besondere Aufmerksamkeit erforderten. Zudem dankte er Rahmon dafür, dass er in Moskau geblieben sei, um bilaterale Verhandlungen zu führen.

Putin erinnerte auch daran, dass beim OVKS-Gipfel am 11. November Fragen zur Gewährleistung der Sicherheit im Verantwortungsbereich der Organisation erörtert wurden. Seiner Meinung nach seien die Verhandlungen positiv und produktiv verlaufen und hätten die Bereitschaft der Staaten zur Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich erneut bestätigt.

Status der russischen Sprache in Tadschikistan

Gemäß Artikel 2 der Verfassung Tadschikistans ist Tadschikisch die Staatssprache des Landes. Der russischen Sprache wurde der Status einer Sprache für die zwischenstaatliche Kommunikation verliehen.

Am 5. Oktober 2009 wurde das Gesetz „Über die Staatssprache“ verabschiedet. Demnach ist die Verwendung der tadschikischen Sprache in staatlichen Organen und in der offiziellen Korrespondenz vorgeschrieben.

Offiziellen Daten aus dem Jahr 2022 zufolge gab es im Land 39 Schulen, in denen der Unterricht auf Russisch stattfand. Dort wurden fast 27.000 Schüler unterrichtet. Zudem besuchten fast 70.000 Kinder mehr als 160 gemischtsprachige Schulen, in denen auf Tadschikisch und Russisch unterrichtet wurde.

Im Jahr 2022 wurden in Zusammenarbeit mit Russland fünf neue Schulen in Betrieb genommen. Sie befinden sich in den Städten Duschanbe, Chudschand, Bochtar, Kulob und Tursunsoda.

Darüber hinaus ist das Erlernen der russischen Sprache in den Lehrplan der allgemeinbildenden Schulen in Tadschikistan integriert.