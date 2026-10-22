Messi wird bei offiziellem Abendessen mit dem spanischen Königspaar erwartet

Der argentinische Fußballer und achtfache Gewinner des Ballon d'Or Lionel Messi wird am offiziellen Abendessen mit dem spanischen König Felipe VI. und Königin Letizia teilnehmen. Dies berichtete die Zeitung „Marca“.

Messis Besuch in Spanien steht im Zusammenhang mit der Entgegennahme des Prinzessin-von-Asturien-Preises für Sport 2026. Es wird erwartet, dass der Fußballer am 22. Oktober in Oviedo eintrifft.

Am selben Tag wird er im Sportpalast von Oviedo an einem Treffen mit Schülern, Jugendlichen und Fans teilnehmen. Am Abend ist der Besuch eines offiziellen Abendessens mit der spanischen Königsfamilie und anderen Preisträgern geplant.

Die Preisverleihung findet am 23. Oktober im Campoamor-Theater in Oviedo statt. Messi wird mit dem Prinzessin-von-Asturien-Preis für Sport ausgezeichnet. Diese Auszeichnung erhält der Fußballer für seine sportlichen Erfolge sowie für sein wohltätiges Engagement, das benachteiligten Kindern Bildung und medizinische Versorgung ermöglicht.

Nach der Zeremonie wird Messi in die USA zurückkehren, um sich auf das nächste Spiel mit Inter Miamivorzubereiten. Laut „Marca“ tritt das Team am 25. Oktober gegen die New York Red Bulls an.