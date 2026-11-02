Messi mit Tor und Assist: Inter Miami gelingt wichtiges Comeback-Siegtor auswärts

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Messi mit Tor und Assist: Inter Miami gelingt wichtiges Comeback-Siegtor auswärts

Im Spitzenspiel des 33. Spieltags der Major League Soccer (MLS) Inter Miamikonnte auswärts gegen den direkten Konkurrenten New England einen hart erkämpften 2:1-Sieg einfahren.

Obwohl die Gastgeber das Spiel zunächst dominierten, sorgte die Klasse von Lionel Messi, der die vollen 90 Minuten auf dem Platz stand, für das gewünschte Ergebnis des Klubs aus Miami. Der argentinische Superstar avancierte mit einem Tor und einer Vorlage zum Matchwinner.

Spieldrama: Die Wende nach der Pause

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit mit Chancen auf beiden Seiten fielen die entscheidenden Treffer erst nach dem Seitenwechsel:

  • Führung für die Gastgeber (53. Minute): Der in der zweiten Hälfte aktive New-England-Spieler Gazdag erzielte in der 53. Minute das 1:0;

  • Berterames Antwort (69. Minute): Nach dem Rückstand übernahmen die Gäste aus Miami das Kommando und glichen in der 69. Minute nach einem präzisen Zuspiel von Messi aus. Torschütze: Berterame (1:1);

  • Messis Siegtreffer (83. Minute): Sieben Minuten vor Schluss bestrafte Leo Messi die gegnerische Abwehr, erzielte den Siegtreffer und sicherte Inter Miami wichtige 3 Punkte — 1:2.

Situation in der Tabelle

Dieser Sieg hat die Tabellenkonstellation maßgeblich beeinflusst:

  • Inter Miami: Mit nun 59 Punkten klettert das Team auf den 3. Platz der Gesamttabelle;

  • New England: Die Gastgeber bleiben bei 58 Punkten stehen und rutschen auf den 4. Platz ab;

  • Meisterschaftsrennen: Aktueller Tabellenführer ist Nashville mit 74 Punkten, der Vorsprung auf Miami beträgt 15 Zähler.

Offizieller Spielbericht:

  • MLS. 33. Spieltag

  • New England — Inter Miami 1:2

  • Datum: 2. November

  • Tore: Gazdag 53. — Berterame 69., Messi 83.

Aufstellungen:

  • Inter Miami: St. Clair, Lujan (Reguilon, 63.), Casemiro, Mikael, Frey, de Paul, Bright (Galarza, 63.), Segovia (Mura, 90.), Berterame (Ayala, 90.), Messi, Riquelme (Suarez, 71).

Lionel MessiInter MiamiMLSFußballMajor League Soccer
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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