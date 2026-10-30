Die Legende, die den MLS-Rekord brach: Details zum Transfer von Messi zu seinem Jugendverein

In den Inter Miamischreibt der achtfache Ballon d'Or-Gewinner Geschichte im US-Fußball und Lionel Messi könnte zum Ende seiner Karriere in seine Heimatstadt Rosario zurückkehren.

Wie der Journalist Gonzalo Calvigioni berichtet, war eine Einigung über den Wechsel von Messi zu seinem Jugendverein Newell's Old Boys noch nie so realistisch wie jetzt. Dieser spektakuläre Transfer wird für Januar 2027 erwartet.

„Noch nie so nah dran“: Der Plan für die Rückkehr nach Rosario

Der Journalist der Sendung „Estadio 3“, Gonzalo Calvigioni, schrieb über diesen möglichen Transfer:

Insider-Information: „Wir haben dieses Thema zum ersten Mal in der Sendung „Estadio 3“ angesprochen: Lionel Messi war noch nie so nah an einem Wechsel zu den Newell's Old Boys! Es ist nicht auszuschließen, dass dieser Transfer im Januar 2027 stattfindet“;

Kindheitstraum: Messi hat in Interviews mehrfach betont, dass er davon träumt, für seinen ersten Verein, bei dem er vor seinem Wechsel nach Europa spielte – die Newell's Old Boys – professionell aufzulaufen und seine Karriere in Argentinien zu beenden;

Vertragssituation: Der aktuelle Arbeitsvertrag des Stürmers bei Inter Miami läuft bis Ende 2028, doch durch eine gegenseitige Vereinbarung könnte Anfang 2027 „grünes Licht“ für den Transfer gegeben werden.

Revolution in den USA: Messis unglaublicher Rekord in Miami

Seit er im Sommer 2023 das Trikot des Teams von David Beckham trägt, hat Leo Inter Miami zu einem der berühmtesten Vereine der Welt gemacht und folgende historische Meilensteine erreicht:

Absoluter Rekordtorschütze des Vereins: In 122 offiziellen Spielen für das Team erzielte er 106 Tore und wurde zum besten Torschützen und Vorlagengeber der Vereinsgeschichte;

Rekord in einem Jahr: Während der Saison 2025 erzielte er in allen Wettbewerben insgesamt 43 Treffer und stellte damit den Rekord für die meisten Tore eines Spielers in einem Kalenderjahr in der Vereinsgeschichte auf;

Historische MLS-Werte: Die meisten Assists in einem Spiel ( 5 ) und die meisten Torbeteiligungen ( 6 ); Erreichte die Marke von 100 Torbeteiligungen in regulären Saisons am schnellsten – in nur 64 Spielen; Der einzige Spieler in der Ligageschichte, der in 5 aufeinanderfolgenden Spielen einen Doppelpack erzielte; Der erste Spieler, der in drei aufeinanderfolgenden Saisons mindestens 15 Assists lieferte; Absoluter Rekord in den Playoffs 2025 mit 15 Torbeteiligungen (6 Tore und 9 Assists) in einer Saison;

Individuelle Auszeichnungen: Wurde 2024 und 2025 zweimal in Folge zum wertvollsten Spieler (MVP) der MLS gewählt – ein Ergebnis, das noch niemand zuvor in der Ligageschichte erreicht hat. Zudem gewann er 2025 mit 29 Toren den Goldenen Schuh der regulären Saison;

Mannschaftserfolge: Mit Inter Miami gewann er alle möglichen Titel, darunter den Leagues Cup, den Supporters' Shield, den MLS Cup, den Champions Cup und die Meisterschaft der Eastern Conference.

Messis Rückkehr nach Rosario verspricht eines der emotionalsten und bewegendsten Sportereignisse des Jahres, nicht nur für den argentinischen Fußball, sondern für den Sport weltweit.