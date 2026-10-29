Verlässt Messi Inter Miami? Gerüchte aus der Kabine enthüllt

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Verlässt Messi Inter Miami? Gerüchte aus der Kabine enthüllt

Die Legende des Weltfußballs Lionel Messiund seinZukunft bei Inter Miami sorgt für neue Schlagzeilen. Obwohl der aktuelle Vertrag des argentinischen Stars bis zum 31. Dezember 2028 läuft, gibt es Berichte, dass er den Verein nach Vertragsende verlassen oder seine Karriere schon früher verändern könnte.

Die innere Gefühlswelt und die Stimmung in der Kabine des 39-jährigen Stürmers, der auf dem Platz weiterhin phänomenale Leistungen zeigt, sind in den Fokus der Fans gerückt.

Gerüchte aus der Kabine und der mentale Zustand

Insider-Informationen zufolge werden innerhalb des Klubs aus Miami folgende Details über Leos Zukunftspläne diskutiert:

  • Entscheidung gegen eine Vertragsverlängerung: In der Kabine von Inter Miami herrscht die Meinung vor, dass der Argentinier die Zusammenarbeit nach 2028 nicht fortsetzen wird;

  • Nachlassende Motivation: Es wird betont, dass der Star, der alle Trophäen der Fußballwelt einschließlich der Weltmeisterschaft gewonnen hat, einen Teil seiner Leidenschaft und Motivation für den Profifußball verloren hat;

  • Schwerer persönlicher Verlust: Es heißt, Leo vermisse seinen kürzlich verstorbenen Vater sehr, und diese emotionale Leere beeinflusse auch seine beruflichen Pläne erheblich.

Statistisches Genie: Auf dem Platz weiterhin unübertroffen

Trotz dieser schwierigen psychologischen Verfassung Lionel Messibleibt seine Effizienz auf dem Platz erstaunlich hoch:

  • 34 Spiele und 44 Scorerpunkte: In der laufenden Saison absolvierte Messi insgesamt 34 Spiele im Trikot von Inter Miami;

  • 29 Tore und 15 Vorlagen: Der Stürmer erzielte 29 Tore und gab 15 Assists für seine Teamkollegen;

  • Strategische Rolle im Verein: Der aktuelle Vertrag läuft bis zum 31. Dezember 2028, und die Führung sowie die Fans hoffen, dass seine Erfahrung dem Team noch lange Zeit Trophäen einbringen wird.

Bisher hat Messi keine offizielle Stellungnahme zu diesen Gerüchten abgegeben. Sollte er sich entscheiden, den Verein 2028 zu verlassen, wäre dies zweifellos das Ende der glanzvollsten und erfolgreichsten Ära in der Geschichte des Klubs aus Miami.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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