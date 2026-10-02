Lionel Messi erwirbt spanischen Zweitligisten

Inter Miami-Star Lionel Messi hat sein Fußball-Geschäftsimperium weiter ausgebaut und offiziell den spanischen Zweitligisten Eldense erworben. Dieser bedeutende Deal ist ein mutiger Schritt für den argentinischen Kapitän, der damit erstmals Eigentümer eines Proficlubs in Spanien wird, auch wenn behördliche Genehmigungen und aktuelle Regeln noch Herausforderungen darstellen könnten. Dies berichtet Goal.com .

Wie Goal.com berichtet, gab der Verein den Kauf am Donnerstag offiziell bekannt. Dies ist eines der größten geschäftlichen Projekte abseits des Platzes für die 39-jährige argentinische Fußballlegende. Das Team aus der Provinz Alicante gehörte zuvor der Investmentgruppe Grupo TH, die auch Vereine in Kolumbien und der Schweiz besitzt. Für Eldense ist dies der dritte Eigentümerwechsel innerhalb des letzten Jahres.

Details zum Deal und rechtliche Schritte

Derzeit wartet der Kauf auf die offizielle Genehmigung durch den spanischen Nationalen Sportrat (CSD). Sobald dieser Prozess abgeschlossen ist, beginnt für den spanischen Zweitligisten eine neue Ära voller ehrgeiziger Ziele. Es ist erwähnenswert, dass dies der erste Profifußballverein ist, den Lionel Messi in Spanien erworben hat. Anfang des Jahres kaufte er den Fünftligisten Cornella, der jedoch einen semiprofessionellen Status hatte.

In einer Stellungnahme äußerte Eldense große Hoffnungen durch die Ankunft des neuen prominenten Eigentümers. Die Vereinsführung ist überzeugt, dass die Ankunft der argentinischen Fußballlegende einen Wendepunkt in der sportlichen, institutionellen und sozialen Entwicklung des Teams darstellen wird. Das Statement betonte, dass der Einstieg einer der größten Persönlichkeiten der Sportgeschichte in den spanischen Profifußball als Eigentümer den Beginn eines langfristigen Projekts markiert.

Vereinsgeschichte und Zukunftspläne

Der 1921 gegründete Verein Eldense hat den Großteil seiner Geschichte außerhalb der beiden höchsten spanischen Ligen verbracht. Das Team trägt seine Heimspiele im bescheidenen Estadio Nuevo Pepico Amat in Elda aus, das 5.776 Zuschauern Platz bietet. Das neue Projekt unter der Führung von Messi zielt darauf ab, den Provinzverein zu neuen Höhen zu führen.

Dennoch glauben Experten, dass regulatorische Beschränkungen und bestehende Eigentumsregeln im spanischen Fußball eine entscheidende Rolle beim Abschluss des Deals spielen könnten. Erst nach der Genehmigung durch den CSD wird Lionel Messis neue Investition im spanischen Fußball volle Rechtskraft erlangen und die Zukunft des Teams bestimmt werden.