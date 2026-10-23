Bis zu 2700 Dollar für das Zählen von Pinguinen: Ungewöhnliche Stellenangebote in der Antarktis

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Bis zu 2700 Dollar für das Zählen von Pinguinen: Ungewöhnliche Stellenangebote in der Antarktis

Im Internet wurde eine ungewöhnliche Stellenanzeige für Reisebegeisterte und Liebhaber exotischer Berufe veröffentlicht. Der britische UK Antarctic Heritage Trust sucht Mitarbeiter für die Station Port Lockroy, eine ehemalige Forschungsbasis in der Antarktis.

Forbes Laut Informationen von berichtet, können Kandidaten an einem der kältesten und abgelegensten Orte der Welt arbeiten und monatlich zwischen 1.449 und 2.096 Britischen Pfund (ca. 2.500 Euro oder 2.700 US-Dollar) verdienen.

Hauptaufgaben: Von Pinguinen bis hin zu tausenden Briefen

Die Tätigkeit an diesem Ort besteht nicht nur aus Spaziergängen. Die ausgewählten Mitarbeiter übernehmen folgende verantwortungsvolle Aufgaben:

  • Zählung der Pinguinpopulation: Tägliche Überwachung der Pinguinkolonie in der Region, genaue Zählung der Tiere und Führung von Berichten;

  • Das südlichste Postamt der Welt: Arbeit im historischen Postamt auf dem Gelände der Basis, das Stempeln und Versenden von über 80.000 touristischen Postkarten;

  • Touristenbetreuung: Empfang von Touristen von Kreuzfahrtschiffen, die die Station besuchen, Betrieb des lokalen Museums und Leitung des Souvenirshops.

Die Schattenseiten des „Traumjobs“: Einmal pro Woche duschen und Schneeschaufeln

Die Arbeitsdauer ist auf 6 Monate ausgelegt, wobei von den Kandidaten eine hohe körperliche und psychische Belastbarkeit gefordert wird:

  • Hohe körperliche Belastung: Die Mitarbeiter müssen täglich 20-Liter-Wasserkanister tragen, bis zu 15 Kilogramm schwere Frachtkisten heben, die Umgebung der Station von dickem Schnee befreien und Fracht von Booten an rutschigen Felsen manuell entladen;

  • Einschränkungen der Lebensbedingungen: Auf der Station gibt es keine Wasserleitungen, keine zentrale Kanalisation, keinen Mobilfunkempfang und keinen ständigen medizinischen Notdienst;

  • Wohnsituation: Die Mitarbeiter leben in einem Gemeinschaftsschlafsaal mit einer Raumtemperatur von 14-15 Grad und haben in der Regel nur einmal pro Woche die Möglichkeit zu duschen.

Welche Vorteile gibt es?

Trotz der schwierigen Bedingungen stellt der Veranstalter die gesamte notwendige Versorgung sicher:

  • Unterkunft, drei Mahlzeiten am Tag und spezielle wärmende Schutzkleidung werden von der Organisation kostenlos zur Verfügung gestellt;

  • Die Einkommensteuer auf das Gehalt muss jedoch von den Mitarbeitern selbst getragen werden.

AntarktisPort LockroyUK Antarctic Heritage TrustPinguineJobs
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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