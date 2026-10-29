Kaiserpinguin-Väter hungern bis zu vier Monate für ihren Nachwuchs

In der eisigen Kälte der Antarktis zeigen Kaiserpinguine beispiellose Geduld und Ausdauer, um ihre Art zu erhalten. Besonders bewundernswert ist, wie das Pinguin-Männchen das Ei schützt und trotz extremer Kälte und Hunger ausharrt, bis das Küken schlüpft.

Wenn der Winter in der Antarktis beginnt, legt das Kaiserpinguin-Weibchen ein einzelnes Ei und übergibt es vorsichtig seinem Partner. Danach macht es sich auf den Weg zum Ozean, um Nahrung zu suchen. Das Männchen bewahrt das Ei unter einer speziellen Hautfalte auf seinen Füßen auf, um es vor dem Erfrieren zu schützen.

In dieser Zeit können die Temperaturen auf minus 40 Grad sinken und heftige Schneestürme toben. Dennoch verlässt das Pinguin-Männchen das Ei über Wochen hinweg nicht. Tausende Pinguine rücken eng zusammen, um sich vor der Kälte zu schützen. Sie wechseln sich ab, indem sie an den Rand der Gruppe wandern, um sich gegenseitig warm zu halten.

Die größte Prüfung für das Pinguin-Männchen endet nicht einmal mit dem Schlüpfen des Kükens. Falls das Weibchen noch nicht zurückgekehrt ist, kann es das Küken vorübergehend mit einer nährstoffreichen Substanz füttern, die von einer speziellen Drüse in der Speiseröhre produziert wird. Diese Nahrung hilft dem Küken, die ersten Tage zu überleben.

Sobald das Pinguin-Weibchen mit Nahrung aus dem Ozean zurückkehrt, macht sich das Männchen endlich auf den Weg zum Meer. Zu diesem Zeitpunkt ist es durch den langen Hunger und die extreme Kälte stark abgemagert. Nun ist es seine Aufgabe, wieder zu Kräften zu kommen und sich an der weiteren Aufzucht zu beteiligen.