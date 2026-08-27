„Schlächter von Bosnien“ im Gefängnis gestorben: Verurteilter des Haager Tribunals ist tot

·4·Welt
„Schlächter von Bosnien“ im Gefängnis gestorben: Verurteilter des Haager Tribunals ist tot

Der ehemalige Kommandeur der bosnisch-serbischen Armee Ratko Mladić ist in einem Gefängnis in Den Haag gestorben. Dies wurde offiziell von der Nachrichtenagentur Reuters bekannt gegeben.

Der 83-jährige ehemalige General, der zuletzt mit schweren Krankheiten zu kämpfen hatte, hatte mehrere Schlaganfälle erlitten. Obwohl seine Anwälte und Angehörigen mehrfach eine Überstellung zur medizinischen Behandlung nach Serbien beantragten, lehnte das Haager Gericht diese Gesuche strikt ab.

16 schwere Anklagepunkte und die Tragödie von Srebrenica

Ratko Mladić geht als Hauptverantwortlicher für die grausamsten Massaker und Kriegsverbrechen während des Bosnienkrieges (1992–1995) in die Geschichte ein:

  • Anklage von 1996: Mladić wurde zusammen mit anderen Führern der Republika Srpska wegen Kriegsverbrechen angeklagt. Die Anklageschrift umfasste insgesamt 16 Punkte, wobei „Völkermord“ und „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ die Hauptanklagepunkte bildeten;

  • 16 Jahre auf der Flucht: Er war jahrelang international zur Fahndung ausgeschrieben, wurde erst 2011 in Serbien gefasst und an das Haager Gericht überstellt.

Lebenslange Haft und das endgültige Urteil

Das Internationale Tribunal für das ehemalige Jugoslawien führte einen jahrelangen Prozess gegen Mladić:

  • Urteil von 2017: Das internationale Gericht befand den ehemaligen Kommandeur für das Massaker von Srebrenica, die Belagerung von Sarajevo und Gräueltaten gegen Zivilisten für schuldig und verurteilte ihn zu lebenslanger Haft; Ablehnung der Berufung:

  • Im Jahr 2021 prüfte das Haager Berufungsgericht die Beschwerde der Verteidigung und bestätigte das ursprüngliche Urteil auf lebenslange Haft. Damit endete das Leben eines der Hauptakteure der blutigsten Konflikte des späten 20. Jahrhunderts hinter Gefängnismauern.

Shu tariqa XX asr oxiridagi eng qonli mojarolarning asosiy ijrochilaridan biri o‘z umrining oxirgi kunlarini qamoqxona devorlari orasida yakunladi.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Schlag gegen den chinesischen Markt: Verbote und neue Regeln im US-EnergiesektorSchlag gegen den chinesischen Markt: Verbote und neue Regeln im US-EnergiesektorHeute, 18:39Nina Drama verrät, wie Dana White sie vor einem gefährlichen Stalker retteteNina Drama verrät, wie Dana White sie vor einem gefährlichen Stalker retteteHeute, 18:10Unerwarteter Heiratsantrag bei einer Beerdigung: Priester macht der Tochter des Verstorbenen einen AntragUnerwarteter Heiratsantrag bei einer Beerdigung: Priester macht der Tochter des Verstorbenen einen AntragHeute, 15:51165 Tonnen Tomaten in einer Stunde verschwendet: Das berühmteste ungewöhnliche Festival der Welt in Spanien165 Tonnen Tomaten in einer Stunde verschwendet: Das berühmteste ungewöhnliche Festival der Welt in SpanienHeute, 15:30Künstliche Intelligenz half Ärzten bei der erfolgreichen Entfernung eines HirntumorsKünstliche Intelligenz half Ärzten bei der erfolgreichen Entfernung eines HirntumorsHeute, 15:24Amiran Sardarov verlor 3 Millionen Dollar: Unvorbereitet auf Erfolg zu sein ist teuerAmiran Sardarov verlor 3 Millionen Dollar: Unvorbereitet auf Erfolg zu sein ist teuerHeute, 11:55
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Ronaldos „Hochzeit“ erschütterte Madeira: Fans lagen falsch
Ronaldos „Hochzeit“ erschütterte Madeira: Fans lagen falsch
Die seit 20 Jahren erwartete totale Sonnenfinsternis ist im August zu sehen
Die seit 20 Jahren erwartete totale Sonnenfinsternis ist im August zu sehen
Huhn auf Laufsteg bei Schönheitswettbewerb in Malaysia zieht Blicke auf sich
Huhn auf Laufsteg bei Schönheitswettbewerb in Malaysia zieht Blicke auf sich