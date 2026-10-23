UN warnt vor einer drohenden globalen Katastrophe für unseren Planeten

Die Erde steuert auf das gefährlichste Szenario der globalen Erwärmung zu. Laut einem neuen Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) wird die Durchschnittstemperatur auf unserem Planeten bis Ende des Jahrhunderts im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter um 2,8 Grad Celsius steigen können.

Experten warnen, dass sich dieser Wert gegenüber der Prognose von 2,5 Grad im Vorjahr verschlechtert hat und die Menschheit vor schwere Naturkatastrophen stellt.

„Jeder Bruchteil eines Grades bedeutet neue Opfer“

Die Leiterin des UNEP, Inger Andersen, betonte, dass das im Pariser Abkommen von 2015 festgelegte Hauptziel, den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen, ernsthaft gefährdet ist:

Zunehmendes Ausmaß von Katastrophen: Jede kleine Veränderung über 1,5 Grad erhöht das Risiko von tödlichen Überschwemmungen, Hitzewellen und Waldbränden um ein Vielfaches;

Praktische Lage: Nach Angaben des europäischen Klimadienstes Copernicus hat der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur im Dreijahreszeitraum 2023–2025 die 1,5-Grad-Grenze bereits überschritten.

Warum haben sich die Prognosen drastisch verschlechtert? Der US-Faktor

UN-Analysten führen das Schwinden der Hoffnung auf den Klimaschutz auf die Politik der größten Treibhausgasemittenten zurück:

Die Position Washingtons: Die Verschlechterung der Prognosen wird unter anderem auf die Abkehr der US-Regierung unter Donald Trump von früheren Klimaplänen und Verpflichtungen zurückgeführt;

Globaler Beitrag: Dieser Schritt Amerikas, das nach China der weltweit größte Emittent von Treibhausgasen ist, hat sich negativ auf den Gesamtprozess ausgewirkt.

Szenarien für das Ende des Jahrhunderts: Selbst im besten Fall 2,1 Grad

Der Bericht präsentiert drei Hauptszenarien für die Zukunft bis zum Jahr 2100:

Aktueller Trend: Wenn der aktuelle Zustand anhält, wird die Temperatur bis Ende des Jahrhunderts um 2,8 Grad steigen;

Wenn Verpflichtungen erfüllt werden: Sollten alle Länder der Welt ihre angekündigten Klimapläne vollständig umsetzen, wird die Erwärmung 2,6 Grad betragen;

Das optimistischste Szenario: Selbst wenn alle Länder ihre festgelegten Ziele zur „Klimaneutralität“ vollständig und rechtzeitig erreichen, bleibt ein Anstieg der Temperatur um 2,1 Grad unvermeidlich.

Aus diesem Grund fordern internationale Experten, den Fokus nun darauf zu legen, die Zeitspanne des Überschreitens der 1,5-Grad-Grenze so kurz wie möglich zu halten und die Naturschutzmaßnahmen drastisch zu verstärken.