81. UN-Generalversammlung: Usbekische Delegation nimmt an Debatten in New York teil

In New York hat eine der weltweit wichtigsten politischen und diplomatischen Veranstaltungen begonnen — die hochrangige Woche im Rahmen der 81. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Es wird erwartet, dass fast 130 Staats- und Regierungschefs persönlich daran teilnehmen. Usbekistan ist ebenfalls auf dieser internationalen Dialogplattform vertreten, angeführt von der Leiterin der Präsidialverwaltung, Saida Mirziyoyeva mit seiner Delegation.

Die usbekische Delegation verfolgte während der allgemeinen Debatten der Generalversammlung die Reden zahlreicher Staats- und Regierungschefs sowie hochrangiger Vertreter.

Die diesjährige Sitzung findet unter dem Motto „Vertrauen wiederherstellen, Wandel gestalten: Vereinte Nationen, die für alle Ergebnisse liefern“ statt.

Weltführer versammeln sich in New York

Die jährliche hochrangige Woche der UN-Generalversammlung bietet Staats- und Regierungschefs die Möglichkeit, die dringendsten Themen der internationalen Agenda zu erörtern.

Die allgemeinen Debatten der 81. Sitzung vom 22. bis 26. September, und danach am 28. September werden fortgesetzt. In diesem Prozess legen Staats- und Regierungschefs sowie hochrangige Vertreter am Rednerpult der Generalversammlung die Positionen ihrer Länder und ihre Ansätze zu internationalen Fragen dar.

Nach Angaben der UN ist die persönliche Teilnahme von fast 130 Staats- und Regierungschefs an der hochrangigen Woche geplant.

In dieser Hinsicht wird der UN-Hauptsitz in New York für einige Tage zu einem der wichtigsten Zentren der internationalen Diplomatie.

Die usbekische Delegation nimmt ebenfalls an wichtigen Diskussionen teil

Während der allgemeinen Debatten hört die usbekische Delegation die Reden verschiedener Staats- und Regierungschefs.

Solche Dialoge sind eine wichtige Plattform, um die Ansichten der Länder zu internationalen und regionalen Themen offen darzulegen, Meinungen auszutauschen und neue Bereiche der Zusammenarbeit zu erörtern.

Die Generalversammlung selbst ist das wichtigste politisch gestaltende Organ der UN, in dem alle 193 Mitgliedstaaten des Gremiums gleiches Stimmrecht haben.

Was steht auf der Tagesordnung der 81. Sitzung?

Die aktuelle Sitzung beschränkt sich nicht nur auf die Reden der Staats- und Regierungschefs.

Dem offiziellen Programm der UN zufolge finden im Rahmen der hochrangigen Woche auch eine Reihe von Sondersitzungen und Veranstaltungen statt.

Dazu gehören:

ein hochrangiges Treffen zum 40. Jahrestag des Rechts auf Entwicklung;

Klimaschutzmaßnahmen und Fragen eines gerechten Übergangs;

Risiken im Zusammenhang mit dem Anstieg des Meeresspiegels;

Prävention von und Vorbereitung auf Pandemien;

der 25. Jahrestag der Durban-Erklärung und des Aktionsprogramms;

Fragen der vollständigen Abschaffung von Atomwaffen werden diskutiert.

Darüber hinaus stehen Themen wie die Steuerung künstlicher Intelligenz, Frieden und Sicherheit sowie nachhaltige Entwicklung auf der internationalen Agenda.

Warum sind die Reden vor der Generalversammlung wichtig?

Die allgemeinen Debatten der UN-Generalversammlung sind eine der wichtigsten diplomatischen Plattformen, auf denen Staaten ihre Ansichten vor der internationalen Gemeinschaft darlegen.

Staats- und Regierungschefs sowie hochrangige Vertreter haben die Möglichkeit, ihre Positionen zu globalen Problemen, Frieden und Sicherheit, wirtschaftlicher Entwicklung, Klimawandel, Technologien und internationaler Zusammenarbeit zu äußern.

In der aktuellen Sitzung sind diese Dialoge um das Thema „Vertrauen wiederherstellen“ und die Gestaltung des Wandels vereint.

Die Bedeutung der UN-Plattform für Usbekistan

Usbekistan arbeitet in vielen Bereichen mit den UN zusammen. Die Sitzungen der Generalversammlung ermöglichen es dem Land, seine Ansätze zur internationalen Zusammenarbeit zu präsentieren und mit Vertretern anderer Staaten in Dialog zu treten.

Der Präsident von Usbekistan, Shavkat Mirziyoyev, ging in seiner Rede auf der 80. Sitzung der Generalversammlung im Jahr 2025 auf die Stärkung der Rolle internationaler Institutionen, die Gewährleistung von Frieden und Sicherheit sowie Fragen der nachhaltigen Entwicklung ein.

Auf der aktuellen 81. Sitzung tauschen sich die UN-Mitgliedstaaten erneut über globale und regionale Probleme aus.

Die allgemeinen Debatten dauern noch an

Die allgemeinen Debatten im Rahmen der 81. UN-Sitzung bis zum 28. September werden fortgesetzt. Während dieses Zeitraums werden noch viele weitere Staats- und Regierungschefs sowie hochrangige Vertreter am Rednerpult der Generalversammlung sprechen.

Ebenso finden im Rahmen der Sitzung hochrangige Treffen zu globalen Themen wie Klima, Gesundheitswesen, künstliche Intelligenz, Frieden und Sicherheit sowie der Anstieg des Meeresspiegels statt.

Somit bleibt die in New York begonnene 81. Sitzung eine internationale Plattform, auf der nicht nur traditionelle Reden von Staatschefs gehalten werden, sondern auch multilaterale Dialoge zu aktuellen Weltproblemen fortgesetzt werden. Die Teilnahme der usbekischen Delegation an diesem Prozess ist Teil der multilateralen diplomatischen Aktivitäten des Landes im Rahmen der UN.