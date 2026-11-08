2026 könnte das Ranking der heißesten Jahre der Geschichte aktualisieren

Das Jahr 2026 könnte als das zweitwärmste Jahr in der Geschichte der meteorologischen Aufzeichnungen registriert werden. Dies teilte der europäische Klimawandeldienst „Copernicus“ mit.

Den Prognosen der Experten zufolge liegt die Wahrscheinlichkeit, dass 2026 den zweiten Platz in der Geschichte der globalen Durchschnittstemperaturen einnimmt, bei etwa 80 Prozent. Gleichzeitig wird die Wahrscheinlichkeit, dass die Temperaturen in diesem Jahr den 2024 verzeichneten Rekordwert wiederholen oder sogar übertreffen, auf etwa 20 Prozent geschätzt.

Berechnungen zufolge wird erwartet, dass die durchschnittliche globale Temperatur im Jahr 2026 um 1,56 bis 1,61 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau von 1850–1900 liegen wird. Zudem wird die Wahrscheinlichkeit, dass die Temperatur die 1,5-Grad-Grenze überschreitet, auf über 99 Prozent geschätzt.

Sollten sich diese Prognosen bestätigen, wird 2026 als das zweite Kalenderjahr in die Geschichte eingehen, in dem die globale Temperatur 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau lag. Zuvor wurde ein solcher Wert im Jahr 2024 beobachtet.

Darüber hinaus gehen Klimaforscher davon aus, dass auch die durchschnittliche globale Temperatur im Vierjahreszeitraum von 2023 bis 2026 über dem 1,5-Grad-Wert liegen wird. Dies ist eines der wichtigen Anzeichen dafür, dass der Prozess der globalen Erwärmung auf dem Planeten mit hoher Geschwindigkeit voranschreitet.

Zur Information: Das Pariser Klimaabkommen sieht vor, Anstrengungen zu unternehmen, um die globale Erwärmung auf 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Dieses Ziel ist von entscheidender Bedeutung für die Verringerung der negativen Auswirkungen des Klimawandels.

Gleichzeitig betonen Experten, dass das Überschreiten der 1,5-Grad-Grenze der globalen Temperatur in einem einzelnen Kalenderjahr nicht bedeutet, dass das langfristige Ziel des Pariser Abkommens endgültig verletzt wurde. Denn diese Grenze im Abkommen wird auf der Grundlage langfristiger Temperaturveränderungen bewertet, nicht auf Basis einzelner Jahre.