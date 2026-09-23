In New York begannen die allgemeinen politischen Debatten im Rahmen der 81. Sitzung der UN-Generalversammlung mit einer der schärfsten und schwerwiegendsten Kritiken in der Geschichte der internationalen Diplomatie. UN-Generalsekretär António Guterres, der sein Amt bald niederlegt, verurteilte in seiner Eröffnungsrede die Militäraktionen Israels im Gazastreifen und im Westjordanland (Judäa und Samaria) mit beispielloser Härte. Obwohl Guterres den Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023 als «schrecklichen Terrorakt» bezeichnete, räumte er offen ein, dass das Ausmaß der Opfer und der Zerstörung durch die darauf folgenden israelischen Militäroperationen die schlimmste Tragödie seiner Amtszeit darstelle: «In all den Jahren, in denen ich UN-Generalsekretär war, habe ich noch nie ein solches Ausmaß an Tod und Zerstörung gesehen.».

Er bewertete zudem die zwangsweise Vertreibung von Palästinensern und den Bau neuer israelischer Siedlungen als «Gefahr einer ethnischen Säuberung» und rief dazu auf, das Prinzip der «Zwei-Staaten-Lösung» für zwei Völker zu wahren. Nach dem Generalsekretär trat traditionell als erstes Staatsoberhaupt der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva ans UN-Rednerpult und nahm den israelischen Premierminister direkt ins Visier: «Künftige Generationen von Palästinensern werden die Wunden des Völkermords, der von der Regierung Netanjahu in Gaza verübt wurde, ihr Leben lang mit sich tragen.».

Können diese scharfen Anschuldigungen der internationalen Gemeinschaft, die vom UN-Rednerpult aus geäußert wurden, die israelischen Militäroperationen stoppen? Welche Konsequenzen werden die Entscheidungen des Internationalen Gerichtshofs für die Regierung Netanjahu haben und kann das Palästina-Problem noch vor dem völligen Untergang bewahrt werden?

«Das Geständnis des Generalsekretärs, die Gefahr der ethnischen Säuberung und Lulas Urteil»: 5 Kernpunkte der UN-Sitzung

Wichtige Aspekte der aufsehenerregendsten Erklärungen am UN-Rednerpult:

Guterres' historische Erklärung: Der UN-Generalsekretär betonte, dass er während seiner Amtszeit noch nie ein solches Ausmaß an Massensterben und Zerstörung wie in Gaza erlebt habe;

Gefahr der «ethnischen Säuberung»: Die zwangsweise Vertreibung von Palästinensern und die Expansion israelischer Siedlungen im Westjordanland wurden als ethnische Säuberung eingestuft;

Völkermord-Vorwurf des brasilianischen Präsidenten: Luiz Inácio Lula da Silva bezeichnete die Handlungen der Regierung Netanjahu offiziell als Völkermord und nannte sie eine tiefe Wunde in den Herzen künftiger Generationen;

Forderung nach Entscheidungen des Internationalen Gerichtshofs: Es wurde daran erinnert, dass alle Parteien die vorläufigen Schutzmaßnahmen des Internationalen Gerichtshofs im Rahmen der Völkermordkonvention strikt einhalten müssen;

«Zwei-Staaten-Lösung» am Limit: Diplomaten betonten, dass das friedliche Zusammenleben unabhängiger palästinensischer und israelischer Staaten die einzige Lösung sei und diese Chance nicht verloren gehen dürfe.

81. UN-Sitzung: Ein Vergleich der Positionen von António Guterres und Lula da Silva zu Israel

Analyse der Einschätzungen internationaler Führungskräfte zur Nahost-Krise:

Kriterien und Parameter António Guterres (UN-Generalsekretär) Luiz Inácio Lula da Silva (Präsident von Brasilien) Bewertung der Militäroperationen in Gaza «Das Ausmaß an Opfern ist das schrecklichste und beispielloseste meiner Amtszeit» «Völkermord, begangen durch die Regierung Netanjahu» Westjordanland und Vertreibung «Gefahr der Verdrängung der Bevölkerung und ethnischen Säuberung» Langjährige historische Wunde des palästinensischen Volkes Reaktion auf die Aktionen der Hamas Verurteilung des Angriffs vom 7. Oktober als brutaler Terrorakt Gegen das Gemetzel an Zivilisten und Forderung nach Verhältnismäßigkeit Internationales Recht und Gerichte Verpflichtung zur Umsetzung der Urteile des Internationalen Gerichtshofs Anschuldigung Israels wegen Verletzung internationaler Menschenrechtsnormen Friedensmodell Das Prinzip der «Zwei-Staaten-Lösung» muss bewahrt werden Vollständige Anerkennung Palästinas und Stopp der Aggression

Expertise zu internationaler Diplomatie und Geopolitik: Warum sind diese Reden eine ernste politische Falle für Israel?

Schlussfolgerungen von Analysten für globale Sicherheit und Experten für Völkerrecht:

Guterres' politisches Vermächtnis: António Guterres beendet seine Amtszeit, indem er trotz diplomatischer Vorsicht offene Wahrheiten ausspricht; seine Aussage, «so eine Zerstörung noch nie gesehen zu haben», ist ein schwerwiegendes historisches Urteil, das für immer im offiziellen UN-Archiv verankert bleibt;

Der Zorn des «Globalen Südens» und Lula: Brasilien spricht traditionell als erstes bei der UN; dass Präsident Lula Netanjahu von den ersten Minuten an des Völkermords bezichtigt, signalisiert, dass Lateinamerika, Afrika und Asien (der Globale Süden) bereit sind, Israel in dieser Frage scharf entgegenzutreten;

Internationaler Gerichtshof und juristischer Druck: Die Erwähnung der UN-Entscheidungen durch den Generalsekretär im laufenden Völkermord-Verfahren (auf Klage Südafrikas) schafft die Grundlage für neue diplomatische und finanzielle Sanktionen gegen Israel;

Die Gefahr des Begriffs «ethnische Säuberung»: Während früher nur von Gaza die Rede war, ist die Bezeichnung der Siedlungserweiterungen im Westjordanland als «ethnische Säuberung» ein riesiger Schritt hin zur Einstufung der Handlungen Tel Avivs als vollständig illegal.

Bereits am ersten Tag der UN-Generalversammlung zeigte sich, dass die israelische Regierung unter einem beispiellosen politischen und moralischen Isolationsdruck auf der internationalen Bühne steht.

Glauben Sie, dass diese scharfen Anschuldigungen des UN-Generalsekretärs und des brasilianischen Präsidenten einen Stopp des Krieges im Gazastreifen bewirken können? Wie stehen Sie dazu, dass die Entscheidungen internationaler Organisationen und Warnungen vor «ethnischer Säuberung» die israelische Führung in der Praxis nicht aufhalten? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige Analyse zur Nahost-Krise mit Ihren Freunden!