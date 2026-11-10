Videos eines Vaters, der seine Tochter auf den Mund küsst, sorgen in Kasachstan für Kontroversen

Ein Video, das einen Mann in der kasachischen Region Ostkasachstan zeigt, wie er seine 12-jährige Tochter an ihrem Geburtstag auf den Mund küsst, hat in den sozialen Medien für hitzige Diskussionen gesorgt. Einige Nutzer kritisierten das Verhalten des Vaters scharf und forderten eine Untersuchung des Vorfalls.

Der Vater nahm zu der Kritik Stellung und klärte die Situation auf. Seinen Angaben zufolge war er emotional bewegt, da seine Tochter 12 Jahre alt wurde, und wollte ihr seine Zuneigung zeigen, während er an ihre Kindheit dachte. Der Mann betonte, er habe sie nicht auf den Mund, sondern auf die Wangen und die Nase geküsst und das Video sei aus einem ungünstigen Winkel aufgenommen worden.

Die Eltern erklärten, sie seien nicht verpflichtet, sich für die Kritik zu rechtfertigen. Zudem habe die Familie einen Anwalt konsultiert und beabsichtige, rechtliche Schritte gegen diejenigen einzuleiten, die die Fotos und Videos ohne ihre Zustimmung verbreitet haben.

Darüber hinaus gaben die Eltern bekannt, dass sie Anzeige gegen zwei Nutzer erstattet haben, die beleidigende und falsche Kommentare verfasst hatten.

Derzeit führt die Polizei Ermittlungen zu dem Vorfall durch.