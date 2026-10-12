Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?

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Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?

In der chinesischen Stadt Shantou verwandelt sich ein verlassener Wohnkomplex im Laufe der Zeit in einen riesigen grünen Dschungel. Die von Pflanzen überwucherten Hochhäuser und verwahrlosten Straßen erinnern an eine Welt, die von den Menschen verlassen wurde und in der die Natur regiert. Diese Szenerie erinnert an die postapokalyptische Atmosphäre der berühmten Serie „The Last of Us“.

Berichten zufolge war in den 2010er Jahren geplant, in diesem Gebiet einen luxuriösen Wohnkomplex mit Meerblick zu errichten. Aufgrund finanzieller Probleme wurde das Projekt jedoch nicht fertiggestellt und die Gebäude blieben sich selbst überlassen.

Fast 15 Jahre später hat die Natur das Gebiet allmählich unter ihre Kontrolle gebracht. Bäume und andere Pflanzen wachsen zwischen den Gebäuden, auf den Balkonen und entlang der Straßen und verwandeln die Betonbauten in eine üppig grüne Landschaft.

Das Gebiet, in dem einst luxuriöse Wohnungen entstehen sollten, gleicht heute einer Geisterstadt. Dieser Anblick zeigt, wie die Natur die Umgebung im Laufe der Zeit verändern kann, wenn menschliche Pläne nicht verwirklicht werden.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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