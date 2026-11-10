Eldor Shomurodov ist vor dem großen Spiel in Taschkent zur Nationalmannschaft gestoßen

Gute Nachrichten für die usbekische Nationalmannschaft und ihre Fans: Der Kapitän und erfahrene Stürmer Eldor Shomurodov ist heute, am 10. November, endlich im Trainingslager der Nationalmannschaft eingetroffen. Wie der Pressedienst des usbekischen Fußballverbandes mitteilte, hat sich der Stürmer des türkischen Klubs Istanbul Başakşehir direkt dem Training in Taschkent angeschlossen und die Vorbereitung auf das bevorstehende historische Spiel begonnen.

Familiäre Gründe geklärt: Der Kapitän ist zurück

Zuvor hieß es, Shomurodov würde die ersten Trainingstage aufgrund familiärer Verpflichtungen verpassen. Seine Verspätung sowie die Tatsache, dass der Stammverteidiger Abduqodir Husanovaufgrund seines Genesungsprozesses nach einer Verletzung nicht für dieses Trainingslager nominiert wurde, hatte bei den Fans für Sorgen gesorgt. Die rechtzeitige Ankunft des Kapitäns stärkt jedoch die Offensivabteilung unter Cheftrainer Fabio Cannavaro erheblich.