Eldor Shomurodov ist vor dem großen Spiel in Taschkent zur Nationalmannschaft gestoßen

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Eldor Shomurodov ist vor dem großen Spiel in Taschkent zur Nationalmannschaft gestoßen

Gute Nachrichten für die usbekische Nationalmannschaft und ihre Fans: Der Kapitän und erfahrene Stürmer Eldor Shomurodov ist heute, am 10. November, endlich im Trainingslager der Nationalmannschaft eingetroffen. Wie der Pressedienst des usbekischen Fußballverbandes mitteilte, hat sich der Stürmer des türkischen Klubs Istanbul Başakşehir direkt dem Training in Taschkent angeschlossen und die Vorbereitung auf das bevorstehende historische Spiel begonnen.

Familiäre Gründe geklärt: Der Kapitän ist zurück

Zuvor hieß es, Shomurodov würde die ersten Trainingstage aufgrund familiärer Verpflichtungen verpassen. Seine Verspätung sowie die Tatsache, dass der Stammverteidiger Abduqodir Husanovaufgrund seines Genesungsprozesses nach einer Verletzung nicht für dieses Trainingslager nominiert wurde, hatte bei den Fans für Sorgen gesorgt. Die rechtzeitige Ankunft des Kapitäns stärkt jedoch die Offensivabteilung unter Cheftrainer Fabio Cannavaro erheblich.

Details zum Nationalmannschafts-Trainingslager

Aktueller Status

Führungsspieler

Eldor Shomurodov (Kapitän, Istanbul Başakşehir)

Ankunftsdatum

10. November 2026

Cheftrainer

Fabio Cannavaro (Italien)

Spielstatus

Internationales Freundschaftsspiel

Gegner

Russische Nationalmannschaft

Zeit und Ort des Spiels

12. November (Donnerstag), 20:00 Uhr, Zentralstadion Pakhtakor

„Die Ankunft von Shomurodov bereichert nicht nur die taktischen Varianten, sondern stärkt auch den Zusammenhalt und das Selbstvertrauen der Jungs vor dem intensiven Duell gegen Russland enorm.“

Großer Fußballabend in Taschkent: Gegner ist Russland

Die usbekische Nationalmannschaft empfängt am 12. November die russische Auswahl im Zentralstadion Pakhtakor in Taschkent. Dieses Freundschaftsspiel beginnt um 20:00 Uhr Ortszeit. Als Schiedsrichter wurde ein Team unter der Leitung des FIFA-Referees Gulmurodi Sa’dullo vom tadschikischen Fußballverband berufen.

Es wird erwartet, dass die russische Nationalmannschaft unter der Leitung von Valeri Karpin mit ihrem stärksten Kader nach Taschkent reist. Nach diesem Spiel tritt Usbekistan am 17. November in Doha, Katar, zu einem weiteren Freundschaftsspiel gegen Saudi-Arabien an. Der Fokus liegt derzeit jedoch voll auf dem Super-Duell am 12. November.

Glauben Sie, dass Usbekistan mit der Rückkehr von Eldor Shomurodov gegen Russland gewinnen kann? Hinterlassen Sie Ihre Tipps zum Spiel in den Kommentaren!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» Redakteur
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