Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen

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Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen

Ein libyscher Unternehmer hat Nokia-Handys, die er 2010 bestellt hatte, nach fast 16 Jahren erhalten. Die Lieferung der alten Handymodelle sorgte in den sozialen Medien für großes Aufsehen.

Ein in der Hauptstadt Tripolis tätiger Handyhändler hatte die Geräte noch vor Beginn des libyschen Bürgerkriegs bestellt. Der 2011 ausgebrochene Konflikt legte jedoch die Logistik- und Zolldienste des Landes lahm und verhinderte die rechtzeitige Zustellung der Sendung.

In einem in den sozialen Medien verbreiteten Video nimmt der Unternehmer die alten Nokia-Handys aus einer roten Plastiktüte und fragt scherzhaft, ob es sich um Telefone oder historische Exponate handele. Die Sendung enthielt auch Geräte vom Typ Communicator sowie Slider-Handys, die Ende der 2000er Jahre beliebt waren. Diese heute veralteten Modelle galten damals als moderne Technologie.

Die Telefone blieben über viele Jahre in einem Lagerhaus liegen. Kürzlich wurden sie entdeckt und an ihren rechtmäßigen Besitzer geschickt. Das Kurioseste daran ist, dass Absender und Empfänger beide in Tripolis ansässig sind und nur wenige Kilometer voneinander entfernt leben, die Zustellung jedoch fast 16 Jahre dauerte.

Eine Person in Kleidung begutachtet zahlreiche Mobiltelefone in einer roten Tüte.

Der Vorfall verbreitete sich schnell in den sozialen Medien und löste bei den Nutzern Erstaunen aus. Viele betonten, wie sehr Krieg und politische Instabilität das alltägliche Leben, den Handel und grundlegende Dienstleistungen negativ beeinflussen können.

Nach dem Sturz der Regierung von Muammar al-Gaddafi blieb Libyen politisch gespalten. Während im Westen des Landes die von der UNO anerkannte Regierung der Nationalen Einheit unter Premierminister Abdulhamid Dbeiba in Tripolis tätig ist, existiert in den östlichen Regionen eine Verwaltung, die von General Chalifa Haftar unterstützt wird.

Dieser Vorfall um die mit fast 16 Jahren Verspätung eingetroffenen Nokia-Handys zeigt, dass Krieg und Instabilität selbst die Erfüllung einer einfachen Bestellung über wenige Kilometer hinweg verhindern können.

LibyenTripolisNokiaAbdulhamid DbeibaMobiltelefone
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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