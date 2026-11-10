Im Rahmen des III. Russisch-Usbekischen Medienforums in Taschkent äußerte sich Pawel Mamajew, ehemaliger Mittelfeldspieler der russischen Nationalmannschaft und derzeitiger Cheftrainer der russischen Media Football League, emotional zur Qualifikation der usbekischen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft. Seiner Meinung nach ist dieser historische Sieg des usbekischen Fußballs nicht nur für Usbekistan, sondern für die gesamte Region ein Grund zur großen Freude.

«Ich habe sehr mit Usbekistan mitgefiebert»

Journalisten Im offenen Dialog mit Journalisten betonte der ehemalige Profi, dass er die usbekische Nationalmannschaft in den entscheidenden Spielen persönlich unterstützt habe. Mamajew würdigte dieses Ergebnis als das Resultat langjähriger Arbeit und als Erfüllung eines großen Traums der Fans.

Auch ein weiteres bekanntes ehemaliges Mitglied der russischen Nationalmannschaft, Fjodor Kudrjaschow, nahm am Forum teil. Der erfahrene Verteidiger, der sich kürzlich bei einem Autounfall eine schwere Verletzung am linken Ellenbogen zugezogen hatte und operiert werden musste, konnte seine Freude darüber, nach dreimonatiger Pause erstmals wieder Fußballschuhe zu tragen und auf den Platz zurückzukehren, nicht verbergen.

Teilnehmer / Experte Aktueller Status Hauptaussage / Zustand Pawel Mamajew Cheftrainer der russischen Media-Liga-Auswahl Bezeichnete die WM-Qualifikation Usbekistans als großes Geschenk und Fest für die ehemalige Sowjetunion Fjodor Kudrjaschow Verteidiger der russischen Media-Liga-Auswahl Kehrte nach Autounfall und Operation in Taschkent nach 3-monatiger Pause auf den Platz zurück Agenda des Medienforums Konferenz in Kooperation von TASS und O‘zA Informationssicherheit, bilaterale Medienkooperation und Entwicklung des Mediensports Abschlussveranstaltung Zentralstadion «Paxtakor» Freundschaftsspiel zwischen den Media-Fußball-Ligen Russlands und Usbekistans

«Meine Reaktion auf die WM-Qualifikation der usbekischen Nationalmannschaft ist für jeden in unserem Land nachvollziehbar. Ich persönlich habe sie von ganzem Herzen unterstützt und mit Usbekistan mitgefiebert. Das ist ein großer Erfolg für das Land und zudem ein riesiges Geschenk für den gesamten Raum der ehemaligen Sowjetunion.» — Pawel Mamajew, ehemaliger Spieler der russischen Nationalmannschaft.

Media-Fußball-Show im «Paxtakor»

Bei der von TASS und der Nationalen Nachrichtenagentur Usbekistans (O‘zA) organisierten Konferenz werden Themen wie Informationssicherheit und moderne Medientrends diskutiert. Zur Erinnerung: Das erste Forum fand 2018 in Taschkent statt, das zweite 2021 in einem Online-Format.

Diese prestigeträchtige Veranstaltung wird nicht nur durch die Podiumsdiskussionen, sondern auch durch ein echtes Sportfest in Erinnerung bleiben. Zum Abschluss des Forums findet im «Paxtakor»-Stadion ein Freundschaftsspiel zwischen den Auswahlmannschaften der russischen und usbekischen Media Football Leagues statt. Dort werden die Fans ein unterhaltsames Duell zwischen bekannten Bloggern, Künstlern und ehemaligen Profistars erleben.

Wie effektiv sind Ihrer Meinung nach Media-Fußball-Projekte, um junge Menschen für den Profisport zu begeistern und internationale freundschaftliche Beziehungen zu stärken? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!