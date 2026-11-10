Tablets könnten schwere Schulbücher in kirgisischen Schulen ersetzen

Kirgisistan plant, die Schulen innerhalb von fünf bis sechs Jahren vollständig auf elektronische Lehrbücher umzustellen. Dies gab Präsident Sadyr Japarow bei einem Treffen mit den Bewohnern des Bezirks Alamudun bekannt.

Grund dafür sind die Beschwerden von Eltern, deren Kinder schwere Rucksäcke tragen müssen und unter Rücken- sowie Nackenschmerzen leiden. Zudem wurde der Inhalt einiger Lehrbücher kritisiert.

Bildungsministerin Dogdurkul Kendirbajewa kündigte an, dass Qualität, Gewicht und Inhalt der Lehrbücher überprüft werden. Die Bücher für die Grundschulklassen wurden nach Anfragen von Eltern bereits in Teile für zwei Semester aufgeteilt.

Sadyr Japarow erklärte, dass geplant sei, die Schüler künftig mit Tablets und elektronischen Lehrbüchern auszustatten. Er betonte, dass Tablets zwar anfangs teurer sein könnten, jedoch langfristig genutzt werden können.