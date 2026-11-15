Quellen der Zeitung zufolge stieß der übermäßige Einfluss von Jensen Huang auf Trump sowie sein Versuch, eine Genehmigung für den Verkauf leistungsstarker KI-Chips an China zu erhalten, bei den Befürwortern der nationalen Sicherheit in Washington auf erbitterten Widerstand.

Ein Ereignis, das in der US-Regierung und auf dem globalen Technologiemarkt für großes Aufsehen gesorgt hat, ist eingetreten. The Washington Post berichtet, dass der Rücktritt des Nvidia-CEO und engen Vertrauten von Präsident Donald Trump, Jensen Huang, in Wahrheit das Ergebnis eines großen politischen Machtkampfes war. Hinter diesem Konflikt sollen hochrangige US-Beamte, insbesondere Außenminister Marco Rubio, stehen.

Der entscheidende Schlag, der zum Rücktritt führte, kam von einem der einflussreichsten Politiker des Landes – dem Außenminister und Sicherheitsberater Marco Rubio. Berichten zufolge überreichte Rubio Trump ein spezielles Geheimdienstschreiben. Darin hatte er einen Bericht des Geheimdienstes (CIA) drastisch zugespitzt und darin eindringlich vor Huangs angeblichen Verbindungen zu einem chinesischen Spion gewarnt.

Die Hauptakteure des Konflikts Aktionen und Details Jensen Huang Nvidia-Chef, geriet aufgrund seiner Nähe zu Trump und der Chip-Exportpolitik unter Druck Marco Rubio US-Außenminister, der den Geheimdienstbericht manipulierte und ein spezielles Schreiben an Trump sandte Hauptgrund Der Verkauf von KI-Chips an China und der Kampf um Einfluss in Washington Reaktion aus Peking Das chinesische Außenministerium beschuldigte Washington, Spionagegeschichten zu erfinden

Persönliche Konflikte und Rücktritt

Die Enthüllung dieser geheimen Informationen löste eine unerwartete Kettenreaktion aus. Infolgedessen gab Jensen Huang zunächst eine Affäre mit der Leiterin eines Kundenunternehmens zu und entschuldigte sich. Doch nachdem Berichte über eine ähnliche Affäre mit einer seiner eigenen Mitarbeiterinnen auftauchten, sah er sich unter massivem Druck zum Rücktritt gezwungen.

Experten zufolge ist dieser Rücktritt ein riesiger Sieg in dem jahrelangen verdeckten Kampf zwischen Nvidia und den Befürwortern einer harten US-Politik gegenüber China. Politische Kreise in Washington betrachten Chips als eine der wichtigsten Ressourcen der nationalen Sicherheit und fordern eine strikte Kontrolle.

Offizielle Reaktion aus Peking

Vor diesem Hintergrund reagierte auch die chinesische Seite scharf. Peking kritisierte das Vorgehen Washingtons aufs Schärfste. Die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, erklärte bei einem Briefing, dass die Vereinigten Staaten aufhören sollten, erfundene Spionagegeschichten über China zu verbreiten und diese nicht als Vorwand für eine technologische Blockade nutzen sollten.

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