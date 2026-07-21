NVIDIA-Chef Jensen Huangs Lederjacke für fast 1 Million Dollar versteigert

Die charakteristische Lederjacke von Jensen Huang, Gründer und CEO von NVIDIA und eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der globalen Tech-Welt, wurde bei einer Auktion von Sotheby's zu einem unerwarteten Preis verkauft. Der Verkauf sorgte sowohl bei Technikbegeisterten als auch bei Sammlern für großes Aufsehen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Kleidungsstück der Marke Tom Ford, das mit der persönlichen Unterschrift von Jensen Huang versehen ist, wurde schließlich auf 960.000 US-Dollar geschätzt. Ursprünglichen Schätzungen zufolge sollte der Höchstpreis des Loses bei etwa 60.000 Dollar liegen, doch die endgültige Summe übertraf die Erwartungen um das 16-fache.

Laut ixbt.com nahmen insgesamt 65 Bieter an der Auktion teil und lieferten sich einen intensiven Wettbewerb. Jensen Huangs Lederjacken sind seit langem sein Markenzeichen; er trägt sie bei fast allen großen Präsentationen, einschließlich der Vorstellung neuer NVIDIA-Chips.

Wohltätige Zwecke und technologischer Vergleich

Vertreter von Sotheby's betonten, dass der gesamte Erlös aus dem Verkauf wohltätigen Zwecken zugutekommt. Insbesondere werden diese Mittel zur Finanzierung von Stipendien, Zuschüssen und Residenzprogrammen für Fachkräfte in den Bereichen Technologie, Wissenschaft, Kultur und verschiedenen Innovationsfeldern verwendet.

Wenn man diesen Preis technologisch vergleicht, könnte man für das Geld, das für eine einzige Jacke gezahlt wurde, derzeit etwa 250 Exemplare einer der leistungsstärksten und teuersten Grafikkarten auf dem Markt erwerben — das Modell GeForce RTX 5090. Dies verdeutlicht den enormen Wert des Loses.

Bisher wurden keine Informationen darüber bekannt gegeben, wer dieses einzigartige Exponat erworben hat. Der Käufer hat es vorgezogen, anonym zu bleiben. Es ist zudem erwähnenswert, dass das von Jensen Huang geleitete Unternehmen NVIDIA nach dem AI-Boom die Rangliste der wertvollsten Unternehmen der Welt anführt.

Auch in Usbekistan sind NVIDIA-Produkte, insbesondere die Grafikkarten der GeForce-Serie, bei Gamern und Grafikdesignern sehr beliebt. Der Verkauf eines persönlichen Gegenstands von Jensen Huang zu diesem Preis bestätigt einmal mehr, dass er nicht nur ein Geschäftsmann, sondern eine wahre Ikone der modernen Technologiewelt ist.