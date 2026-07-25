NVIDIA-Chef Jensen Huang fordert im ersten X-Post, künstliche Intelligenz nicht zu ersticken

NVIDIA-Gründer und -Chef Jensen Huang hat mit seinem allerersten Social-Media-Beitrag für großes Aufsehen in der Tech-Welt gesorgt. In seinem Debüt-Post auf der Plattform X (ehemals Twitter) veröffentlichte er einen offenen Brief, in dem er die Washingtoner Administration vor übermäßigen Beschränkungen im Bereich der künstlichen Intelligenz (AI) warnt. Diese Initiative zielt darauf ab, Open-Source-Modelle zu schützen, um die technologische Führungsposition der USA zu wahren. Laut Ixbt.com berichtet .

Huang betonte, dass offene Modelle die Cybersicherheit stärken, die Verbreitung von Innovationen und Wissen beschleunigen und die technologische Souveränität von Staaten sichern. „Die Welt braucht sowohl fortschrittliche geschlossene Modelle als auch vielversprechende offene Modelle gleichermaßen“, schreibt der NVIDIA-Chef. Diese Ansicht wurde von anderen Branchenriesen ebenfalls wohlwollend unterstützt.

Elon Musk und der Fehler der 80er Jahre

Tesla- und X-Chef Elon Musk äußerte seine volle Zustimmung zu Jensen Huangs Erklärung. Er verglich die aktuelle Situation mit dem Kampf auf dem Softwaremarkt in den 1980er Jahren. Damals wurden Open-Source-Systeme ebenfalls skeptisch betrachtet, doch genau sie wurden zum Fundament des modernen Internets. Musk ist der Ansicht, dass eine verfrühte Einschränkung der künstlichen Intelligenz den Fortschritt stoppen könnte.

Laut ixbt.com wurde dieser offene Brief von rund 25 großen Organisationen weltweit unterzeichnet, darunter Unternehmen wie Microsoft, Meta, Hugging Face, Andreessen Horowitz, Perplexity und IBM. Das Dokument nennt drei Hauptsäulen der Entwicklung künstlicher Intelligenz:

Offene Modelle erweitern die wirtschaftlichen Möglichkeiten für Start-ups und Universitäten;

Sie verhindern, dass einige wenige Firmen die Kontrolle über die Technologie erlangen, und fördern so den gesunden Wettbewerb;

Sie erhöhen die Sicherheit, indem sie zahlreichen Forschern ermöglichen, den Code zu überprüfen und Schwachstellen zu beseitigen.

Fundament für Souveränität und Innovation

Die Verfasser des Briefes verteidigten auch die Praxis der „Distillation“ — also die Methode, ein Modell basierend auf den Ergebnissen eines anderen zu trainieren. Obwohl die Debatten darüber anhalten, betrachten Experten dies nicht als Diebstahl, sondern als legitime Forschungsmethode. Diese Methode spielt eine wichtige Rolle bei der Steigerung der Effizienz neuer Modelle.

Open-Source-Systeme senken nicht nur die Kosten für Software, sondern schaffen auch eine gemeinsame Wissensbasis für eine Generation von Ingenieuren und Unternehmern. Auch für Schwellenmärkte ist die Offenheit von AI-Modellen äußerst wichtig, da sie lokalen Entwicklern ermöglicht, eigene Produkte unter Nutzung weltklassiger Technologien zu erstellen.

Abschließend ist zu sagen, dass dieser Vorstoß von NVIDIA und anderen Tech-Führern von entscheidender Bedeutung für die Zukunft der künstlichen Intelligenz ist. Wenn Regierungen strenge Beschränkungen erlassen, könnte dies den Prozess der digitalen Transformation nicht nur in den USA, sondern weltweit verlangsamen.