UFC 334 beendet: Ciryl Gane und Kayla Harrison verteidigen ihre Titel
Heute, am 15. November, fand in New York, USA, das von MMA-Fans lang erwartete UFC 334 Turnier statt. Während des Abends wurden eine Reihe kompromissloser und intensiver Kämpfe ausgetragen, bei denen weltbekannte Athleten ihr Können unter Beweis stellten.
Hauptkämpfe und Titelverteidigungen
Im Hauptkampf des Abends trat der Schwergewichts-Champion Ciryl Gane gegen den Herausforderer Josh Hokit an. Nach einem fünf Runden andauernden, hart umkämpften Duell wurde Ciryl Gane einstimmig (48:47) zum Sieger erklärt und verteidigte erfolgreich seinen Meisterschaftsgürtel.
Zudem fand im zweiten Hauptkampf des Turniers das Duell um den Titel im Federgewicht der Frauen statt. Dabei besiegte Kayla Harrison die bekannte Kämpferin Amanda Nunes in der 4. Runde durch eine erfolgreiche Verteidigung und einen Würgegriff und behielt ihren Champion-Status.
Die wichtigsten Ergebnisse von UFC 334
Kampfdetails und Methode
Ciryl Gane — Josh Hokit
Einstimmige Entscheidung der Punktrichter für Gane (48:47)
Kayla Harrison — Amanda Nunes
Harrison siegte in der 4. Runde durch Aufgabe (Würgegriff)
Stephen Thompson — Charles Radtke
Thompson siegte durch technischen K.o. in der 3. Runde
Uros Medic — Kevin Holland
Der Kampf endete mit einem Unentschieden
Weitere Ergebnisse des Turniers
Im Rahmen des Wettbewerbs fanden eine Reihe weiterer interessanter Duelle statt. Unter anderem besiegten Caio Borralho Yusri Belgaroui und Luis Gurule Bilal Hassan jeweils nach Punkten. Der Kampf zwischen Uros Medic und Kevin Holland verlief äußerst ausgeglichen und endete mit einem Unentschieden .
Außerdem besiegte der Routinier Stephen Thompson Charles Radtke durch technischen K.o. in der 3. Runde, während Chris Duncan gegen Drew Dober nach Punkten gewann. Terrence McKinney besiegte Jim Miller bereits in der 1. Runde durch technischen K.o. und erzielte damit einen der schnellsten Siege des Abends.
Welcher Kampf bei UFC 334 hat Ihrer Meinung nach den größten Eindruck bei den Fans hinterlassen? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!
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