UFC 334 beendet: Ciryl Gane und Kayla Harrison verteidigen ihre Titel

Heute, am 15. November, fand in New York, USA, das von MMA-Fans lang erwartete UFC 334 Turnier statt. Während des Abends wurden eine Reihe kompromissloser und intensiver Kämpfe ausgetragen, bei denen weltbekannte Athleten ihr Können unter Beweis stellten.

Hauptkämpfe und Titelverteidigungen

Im Hauptkampf des Abends trat der Schwergewichts-Champion Ciryl Gane gegen den Herausforderer Josh Hokit an. Nach einem fünf Runden andauernden, hart umkämpften Duell wurde Ciryl Gane einstimmig (48:47) zum Sieger erklärt und verteidigte erfolgreich seinen Meisterschaftsgürtel.

Zudem fand im zweiten Hauptkampf des Turniers das Duell um den Titel im Federgewicht der Frauen statt. Dabei besiegte Kayla Harrison die bekannte Kämpferin Amanda Nunes in der 4. Runde durch eine erfolgreiche Verteidigung und einen Würgegriff und behielt ihren Champion-Status.