Paukenschlag: Nvidia-Gründer Jensen Huang tritt zurück

Einer der weltweit größten Technologie- und KI-Giganten, Nvidia erschüttert mit aktuellen Nachrichten den globalen Finanzmarkt. Firmenchef Jensen Huang ist überraschend von seinem Posten zurückgetreten.

Erklärung des Verwaltungsrats und Interimsführung

Laut einer offiziellen Mitteilung des Unternehmens hat der Verwaltungsrat bekannt gegeben, dass Jensen Huang mit sofortiger Wirkung von seinen Ämtern als Präsident, CEO und Vorstandsmitglied zurückgetreten ist.

Bis zur Ernennung eines dauerhaften Nachfolgers übernimmt die Finanzchefin und Executive Vice President Colette Kress diese verantwortungsvolle Aufgabe. Der Verwaltungsrat hat bereits die Suche nach einem neuen CEO eingeleitet, wobei sowohl interne als auch externe Kandidaten geprüft werden.