Paukenschlag: Nvidia-Gründer Jensen Huang tritt zurück
Einer der weltweit größten Technologie- und KI-Giganten, Nvidia erschüttert mit aktuellen Nachrichten den globalen Finanzmarkt. Firmenchef Jensen Huang ist überraschend von seinem Posten zurückgetreten.
Erklärung des Verwaltungsrats und Interimsführung
Laut einer offiziellen Mitteilung des Unternehmens hat der Verwaltungsrat bekannt gegeben, dass Jensen Huang mit sofortiger Wirkung von seinen Ämtern als Präsident, CEO und Vorstandsmitglied zurückgetreten ist.
Bis zur Ernennung eines dauerhaften Nachfolgers übernimmt die Finanzchefin und Executive Vice President Colette Kress diese verantwortungsvolle Aufgabe. Der Verwaltungsrat hat bereits die Suche nach einem neuen CEO eingeleitet, wobei sowohl interne als auch externe Kandidaten geprüft werden.
Führungswechsel bei Nvidia
Details
Zurückgetretene Person
Jensen Huang (seit 1993 in der Führung)
Interimsführung
Colette Kress (CFO und Executive Vice President)
Rücktrittsgrund
Spionageverdacht und Verbindungen zu einem chinesischen Staatsbürger
Marktauswirkungen
Aktienkurs um 13 % gefallen, 600 Mrd. USD Verlust
Gründe für den Rücktritt und der drastische Kurssturz
Berichten zufolge ist der Rücktritt von Jensen Huang auf die Enthüllung geheimer oder verdächtiger Beziehungen zu einem chinesischen Staatsbürger zurückzuführen, der der Spionage verdächtigt wird.
Dieser unerwartete und schwerwiegende Personalwechsel hatte sofort negative Auswirkungen auf den Aktienmarkt. Nach der Ankündigung Nvidia fielen die Aktien weiter und verloren bei Börsenöffnung 13 Prozent an Wert. Infolgedessen verlor das Unternehmen innerhalb einer Woche etwa 600 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung.
Was glauben Sie, wie sich der Abgang von Jensen Huang, einem der einflussreichsten Führungskräfte der Tech-Industrie, auf die Zukunft von Nvidia auswirken wird? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
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