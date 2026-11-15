Merab Dvalishvili appelliert an die Regierung von Abu Dhabi zur Freilassung der Inhaftierten

In einem Gespräch mit dem bekannten Sportkommentator Chael Sonnen nach dem Kampf wandte sich Dvalishvili an die Behörden von Abu Dhabi und bat um die Freilassung aller im Zuge des Konflikts festgenommenen Sportler, einschließlich Usman Nurmagomedov und anderer.

Einen Tag nach seiner Entlassung aus der Haft forderte der ehemalige UFC-Champion und georgische Athlet Merab Dvalishvili brauchte nur anderthalb Minuten, um den Brasilianer Marlon Moraes beim Real American Freestyle (RAF) Turnier in Abu Dhabi zu besiegen. Nach seiner erfolgreichen Rückkehr in den Ring lenkte der Kämpfer erneut die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf den eskalierten Konflikt und die inhaftierten Sportler.

Merab Dvalishvili nach Festnahme wieder frei und gibt erstes Statement ab

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«Danke an alle, ich liebe euch alle! Hört zu, wenn es möglich ist, möchte ich mich an die Regierung von Abu Dhabi oder jeden wenden, der Einfluss darauf nehmen kann. Bitte lasst diese Jungs frei, bitte lasst sie gehen. Ich bitte euch inständig! Wir sind nur Kämpfer und es kann alles passieren, aber ich wünsche mir sehr ihre Freilassung. Bitte.», sagte Dvalishvili.

Gleichzeitig betonte der ehemalige Champion in einem Interview vor dem Kampf, dass auch Umar Nurmagomedov unter den Inhaftierten sei, obwohl er erst später am Ort des Geschehens eingetroffen war.

Details zum Konflikt und zum Gerichtsurteil Statistiken und Informationen Merabs Sieg Sieg über Marlon Moraes beim RAF-Turnier in 1,5 Minuten Status von Merab und Saba Gegen Geldstrafe freigelassen Strafmaß nach Gerichtsurteil 6 Vertreter des russischen Teams und 2 Personen, die das Video aufnahmen, wurden zu 6 Monaten Haft verurteilt Adressat des Appells Regierung von Abu Dhabi und zuständige Behörden

Gerichtsurteil: Haft und Geldstrafen

Zur Erinnerung: Gestern wurde bekannt, dass die Strafverfolgungsbehörden nach dem Aufsehen erregenden Vorfall harte Maßnahmen ergriffen haben. Sechs Vertreter des russischen Teams sowie zwei Personen, die den Vorfall gefilmt und verbreitet hatten, wurden zu sechs Monaten Haft verurteilt. Merab Dvalishvili und sein Freund Saba Lazishvili wurden hingegen gegen Zahlung von Geldstrafen freigelassen.

Das sportliche Umfeld in der Region und solche brisanten Vorfälle um die Kämpfer bleiben im Fokus der Fans und lokalen Behörden.

Wie wirken sich Ihrer Meinung nach solche Auseinandersetzungen unter berühmten Sportlern und deren rechtliche Konsequenzen auf die MMA-Welt aus? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!