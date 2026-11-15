Warum halten sich Seeotter beim Schlafen an den Pfoten?

Eine der interessantesten Gewohnheiten von Seeottern ist es, sich an den Pfoten zu halten, während sie an der Wasseroberfläche schlafen. Obwohl dieser Anblick sehr niedlich wirkt, steckt ein wichtiger Grund dahinter.

Tatsache ist, dass Otter, die an der Wasseroberfläche ruhen, ihre Pfoten festhalten, um nicht durch die Strömung voneinander weggetrieben zu werden. Auf diese Weise versuchen sie, während des Schlafens an einem Ort zu bleiben.

In manchen Fällen schlafen Seeotter auch in Seetang eingewickelt. Dies trägt ebenfalls dazu bei, dass sie nicht mit der Strömung davonschwimmen.

Diese Tiere haben eine weitere erstaunliche Eigenschaft. Im Gegensatz zu vielen anderen Meeressäugern besitzen Seeotter keine dicke Unterhautfettschicht. Deshalb sind sie auf ihr sehr dichtes Fell angewiesen, um ihren Körper im kalten Wasser warm zu halten.

Interessanterweise gilt das Fell von Seeottern als eines der dichtesten im Tierreich. Ihr Fell spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Körpertemperatur im kalten Wasser.

Deshalb ist das Händchenhalten der Seeotter beim Schlafen nicht nur eine niedliche Angewohnheit, sondern eine faszinierende Anpassung, die ihnen beim Überleben in der Natur hilft.