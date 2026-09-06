Krieg in der Straße von Hormus und im Golf von Oman: USA versenken iranischen Tanker mit 4 Raketen

Die geopolitische Lage im Nahen Osten hat ihren gefährlichsten und katastrophalsten Punkt erreicht – der langjährige Stellvertreterkonflikt zwischen den USA und dem Iran ist in einen offenen und direkten Seekrieg übergegangen. Das US-Zentralkommando (CENTCOM) hat offiziell bekannt gegeben, dass es einen riesigen iranischen Öltanker namens „M/T Kylo“ im Golf von Oman mit Raketenangriffen auf den Meeresgrund befördert hat. Als Reaktion darauf feuerte das Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) ballistische Raketen auf einen US-Flugzeugträger und einen Zerstörer ab und fügte den mit den USA verbundenen Schiffen in der Straße von Hormus verheerende Schläge zu. Pentagon-Chef Pete Hegseth richtete eine scharfe Warnung an Teheran und drohte damit, alle iranischen Tanker zu versenken.

Die Versenkung des Tankers „M/T Kylo“: 4 Raketentreffer und der Sarkasmus des CENTCOM

Details und Videomaterial der von den US-Streitkräften durchgeführten Operation verbreiteten sich in den internationalen Medien:

4 präzise Treffer am Schiffsrumpf: Wie auf dem Videomaterial zu sehen ist, trafen mindestens vier Marschflugkörper den Rumpf der „M/T Kylo“. Nach aufeinanderfolgenden Explosionen brach ein schweres Feuer auf dem Schiff aus; der Tanker kenterte und sank innerhalb weniger Minuten auf den Grund des Golfs von Oman.

Die sarkastische Stellungnahme des CENTCOM: „Dank der Präzision und hohen Professionalität der amerikanischen Soldaten ist der Tanker ‚Kylo‘ heute im Golf von Oman gesunken und hat sich den Reihen der iranischen Marine auf dem Meeresgrund angeschlossen“, erklärte das US-Zentralkommando offiziell.

Drei Tanker als Ziel: Laut CENTCOM nahmen US-Streitkräfte drei zum IRGC gehörende Tanker, die sich in der Nähe der Insel Kharg, des Bezirks Jask und im Golf von Oman befanden, mit Raketen unter Beschuss.

Irans verheerende Antwort: Ballistische Raketen, Seedrohnen und 6 Handelsschiffe

Teheran ließ die amerikanischen Angriffe nicht unbeantwortet und startete großflächige Gegenangriffe im gesamten Persischen Golf:

Ballistische Schläge auf Flugzeugträger und Zerstörer: Reuters berichtete, dass das IRGC ballistische Raketen auf einen US-Flugzeugträger und einen Lenkwaffenzerstörer in der Region abfeuerte (das Pentagon erklärte, es habe keine ernsthaften Schäden an den Schiffen und keine Opfer gegeben).

6 Schiffe unter Beschuss: Das iranische Militär führte eine Reihe von Angriffen auf 6 Handelsschiffe durch, die mit US-Interessen in der Straße von Hormus und im Persischen Golf verbunden sind, darunter drei große Öltanker.

US-Seedrohne zerstört: Der iranische Press TV Sender berichtete, dass IRGC-Einheiten ein unbemanntes Überwasserfahrzeug (Seedrohne) der US-Marine identifiziert und erfolgreich zerstört haben, das versucht hatte, in die besonders geschützten Gewässer der Straße von Hormus einzudringen.

Letzte Warnung des Pentagon-Chefs: „Wir werden alle eure Tanker zerstören“

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth stellte Teheran auf seinem X-Account (ehemals Twitter) ein offenes Ultimatum:

„Feuert nicht auf unsere Flotte“: „Es ist ganz einfach: Wenn der Iran auf US-Schiffe feuert, werden wir alle ihre Öltanker zerstören und versenken. Das Einzige, was sie tun müssen, ist, nicht auf die US-Flotte zu feuern“, sagte Hegseth.

Schutzlose iranische Flotte: Der Verteidigungsminister betonte, dass iranische Öltanker über keine Verteidigungssysteme verfügen und völlig schutzlos seien, und fügte hinzu, dass US-Militärflugzeuge, Schiffe und U-Boote in der Lage seien, sie alle im Handumdrehen zu vernichten.

Globales Energierisiko: Die Eskalation der militärischen Operationen in der Straße von Hormus, durch die etwa 20 % der weltweiten Ölexporte fließen, birgt die Gefahr eines drastischen Anstiegs der weltweiten Kraftstoffpreise und den Beginn einer neuen Krisenwelle in der Weltwirtschaft.

Glauben Sie, dass sich dieser Seekonflikt zwischen den USA und dem Iran zu einem offiziellen Krieg in großem Maßstab ausweiten wird? Wie stark wird sich die Konfrontation in der Straße von Hormus auf den globalen Ölmarkt und die Kraftstoffpreise auswirken? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!