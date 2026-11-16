UFC-Stars nach dem Kampf zwischen Ciryl Gane und Josh Hocket gespalten
Der Hauptkampf von UFC 334 im Madison Square Garden in New York bot MMA-Fans unvergessliche Momente. Im Fünf-Runden-Duell zwischen Schwergewichts-Champion Ciryl Gane und dem Amerikaner Josh Hocket gaben beide Kämpfer alles für den Sieg. Am Ende hoben die Punktrichter jedoch einstimmig die Hand des Franzosen.
Gane behielt seinen Meistergürtel nach einem 48:47, 48:47, 48:47 Sieg. Doch mit dem Ende des Kampfes endeten die Diskussionen nicht. UFC-Stars und ehemalige Kämpfer äußerten sich in den sozialen Medien; einige lobten beide Athleten, andere debattierten über die Entscheidung der Punktrichter.
Meistergürtel in einem Fünf-Runden-Krieg entschieden
Josh Hocket startete von den ersten Sekunden an mit hoher Intensität und starkem Druck. Der amerikanische Kämpfer versuchte mehrfach, seinen Gegner zurückzudrängen, im Nahkampf zu agieren und den Kampf auf den Boden zu verlagern.
Ciryl Gane setzte auf seine Schlagtechnik, Beweglichkeit und Distanzkontrolle. Der französische Kämpfer antwortete mit präzisen Schlägen und versuchte, die Angriffe seines Gegners zu neutralisieren und bei Bedarf zu kontern.
Während des gesamten Kampfes machten Hockets unermüdlicher Druck und Ganes präzisere Schläge das Duell noch fesselnder. Besonders in den Meisterschaftsrunden gelang es dem Franzosen, die Fassung zu bewahren und den Vorteil zu behaupten.
Am Ende werteten alle drei Punktrichter den Kampf mit 48:47 für Gane. Damit verteidigte der Champion seinen Gürtel erfolgreich.
MMA-Stars vom Kampf beeindruckt
Nach dem Kampf erschienen Reaktionen berühmter Kämpfer in den sozialen Medien. Die meisten von ihnen würdigten den Mut, die Widerstandsfähigkeit und die Fähigkeit beider Athleten, über fünf Runden ein hohes Tempo zu halten.
Der Brasilianer Paulo Costa verbarg sein Erstaunen über das Gesehene nicht:
„Was habe ich da gerade gesehen? Diese beiden haben 25 Minuten lang alles gegeben, um sich gegenseitig zu besiegen. Unglaublicher Kampf. Einfach Respekt!“
Der ehemalige UFC-Champion Francis Ngannou gratulierte dem Sieger ebenfalls:
„Großartiger Kampf! Glückwunsch, Bon Gamin!“
Merab Dvalishvili bewertete dieses Aufeinandertreffen sogar noch höher:
„Das ist einer der besten UFC-Schwergewichtskämpfe, die ich je gesehen habe!“
Henry Cejudo würdigte Josh Hockets Leistung ebenfalls besonders:
„Josh Hocket ist genau das, was die Schwergewichtsklasse braucht!“
Derek Brunson konzentrierte sich nach dem Kampf auf die Veränderungen in der Schwergewichtsklasse:
„Das ist die Zukunft des Schwergewichts – zwei Schwergewichtler in großartiger Form, die wirklich kämpfen können. Auf Wiedersehen, fette Schwergewichtler! Respekt an Hocket. Großartige Leistung!“
Hockets Schnelligkeit und Druck wurden besonders gelobt
Einer der meistdiskutierten Aspekte des Kampfes war Josh Hockets für einen Schwergewichtler ungewöhnliche Schnelligkeit und unermüdlicher Druck.
Alan Jouban äußerte dazu seine Meinung:
„Kein Schwergewichtler hat jemals mit der Geschwindigkeit gekämpft, die Hocket gezeigt hat. Unglaublicher Druck und Schnelligkeit!“
Billy Quarantillo betonte ebenfalls die Widerstandsfähigkeit des amerikanischen Athleten:
„Hocket hat mehrere harte Treffer weggesteckt und diesen Kampf spektakulär gemacht. Ich fange definitiv an, ihn zu mögen.“
Matt Brown unterstützte Hocket offen:
„Hocket tut genau das, was er tun muss! Es ist mir egal, was ihr Jungs sagt. Ich liebe Josh Hocket!“
Josh Emmett bewertete das Aufeinandertreffen im Madison Square Garden ebenfalls als einen echten Kampf:
„Es war ein echter Krieg im Hauptkampf des Abends!“
Tatiana Suarez und Stephen Thompson lobten den Kampf ebenfalls und bezeichneten ihn als eines der aufregendsten Ereignisse des Abends.
Nicht jeder war mit der Entscheidung der Punktrichter einverstanden
Der wettbewerbsintensive Charakter des Kampfes führte zu unterschiedlichen Meinungen bezüglich der Entscheidung der Punktrichter. Während einige Experten den Sieg für Gane als verdient ansahen, hätten andere für Hocket gestimmt.
MMA-Journalist Aaron Bronsteter gab den Sieg auf seiner Scorecard dem amerikanischen Kämpfer:
„Ich habe es 48:47 für Hocket. Es war ein sehr knapper Kampf, in dem beide eine Chance auf den Sieg hatten. Ich denke, die erste und die fünfte Runde waren entscheidend. Absolut verrückter Kampf.“
Ben Fowlkes hingegen befürwortete den Sieg des Champions:
„Es ist selten, einen Fünf-Runden-Schwergewichtskampf zu sehen, der wirklich so aufregend ist. Aber ich hätte den Sieg Gane gegeben.“
Mike Bohn bezeichnete den Kampf ebenfalls als einen der besten, die er in den letzten 15 Jahren gesehen hat. Seiner Meinung nach war es für Gane nicht einfach, Hockets hohes Tempo auszuhalten und in entscheidenden Situationen präzise zu agieren.
„Es war ein sehr knapper Kampf und ich würde mich freuen, einen Rückkampf zu sehen.“
Eine einzigartige Reaktion von Jon Jones
Einer der berühmtesten Kämpfer in der UFC-Geschichte, Jon Jones, ignorierte dieses Aufeinandertreffen nicht. Auf seiner Social-Media-Seite merkte er an, dass Kämpfer, die schlecht über ihn gesprochen haben, ihre nachfolgenden Kämpfe verloren haben.
„Ich weiß, das ist der unglaublichste Zufall, aber jeder Kämpfer, der schlecht über mich geredet hat, verliert seinen nächsten Kampf. Ich schwöre, das passiert schon seit Jahren. Erstaunlich. Gute Arbeit, Franzose! Dieselben Trainer, aber andere Ergebnisse.“
Jones' Worte könnten ebenfalls eine separate Diskussion unter den Fans auslösen. Seine Gratulation an Gane war eine weitere bemerkenswerte Bewertung der Leistung des französischen Kämpfers.
Gane behielt seinen Titel, aber Hocket gewann ebenfalls die Aufmerksamkeit der Fans
Der offizielle Sieger dieses Kampfes war Ciryl Gane. Josh Hocket zeigte jedoch ebenfalls, dass er mit seinem unermüdlichen Druck, seiner Schnelligkeit und seiner Widerstandsfähigkeit ein ernsthafter Anwärter in der Schwergewichtsklasse ist.
Am wichtigsten ist, dass sich die Reaktionen nach dem Kampf nicht nur auf die Gratulation des Siegers beschränkten. Viele Kämpfer würdigten die harte Arbeit beider Athleten, und einige äußerten den Wunsch nach einem Rückkampf.
Nun bleibt die Hauptfrage offen: Wenn Ciryl Gane und Josh Hocket erneut im Octagon aufeinandertreffen, wer wird diesmal die Oberhand gewinnen?
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