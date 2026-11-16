UFC-Stars nach dem Kampf zwischen Ciryl Gane und Josh Hocket gespalten

Der Hauptkampf von UFC 334 im Madison Square Garden in New York bot MMA-Fans unvergessliche Momente. Im Fünf-Runden-Duell zwischen Schwergewichts-Champion Ciryl Gane und dem Amerikaner Josh Hocket gaben beide Kämpfer alles für den Sieg. Am Ende hoben die Punktrichter jedoch einstimmig die Hand des Franzosen.

Gane behielt seinen Meistergürtel nach einem 48:47, 48:47, 48:47 Sieg. Doch mit dem Ende des Kampfes endeten die Diskussionen nicht. UFC-Stars und ehemalige Kämpfer äußerten sich in den sozialen Medien; einige lobten beide Athleten, andere debattierten über die Entscheidung der Punktrichter.

Meistergürtel in einem Fünf-Runden-Krieg entschieden

Josh Hocket startete von den ersten Sekunden an mit hoher Intensität und starkem Druck. Der amerikanische Kämpfer versuchte mehrfach, seinen Gegner zurückzudrängen, im Nahkampf zu agieren und den Kampf auf den Boden zu verlagern.

Ciryl Gane setzte auf seine Schlagtechnik, Beweglichkeit und Distanzkontrolle. Der französische Kämpfer antwortete mit präzisen Schlägen und versuchte, die Angriffe seines Gegners zu neutralisieren und bei Bedarf zu kontern.

Während des gesamten Kampfes machten Hockets unermüdlicher Druck und Ganes präzisere Schläge das Duell noch fesselnder. Besonders in den Meisterschaftsrunden gelang es dem Franzosen, die Fassung zu bewahren und den Vorteil zu behaupten.

Am Ende werteten alle drei Punktrichter den Kampf mit 48:47 für Gane. Damit verteidigte der Champion seinen Gürtel erfolgreich.

MMA-Stars vom Kampf beeindruckt

Nach dem Kampf erschienen Reaktionen berühmter Kämpfer in den sozialen Medien. Die meisten von ihnen würdigten den Mut, die Widerstandsfähigkeit und die Fähigkeit beider Athleten, über fünf Runden ein hohes Tempo zu halten.

Der Brasilianer Paulo Costa verbarg sein Erstaunen über das Gesehene nicht:

„Was habe ich da gerade gesehen? Diese beiden haben 25 Minuten lang alles gegeben, um sich gegenseitig zu besiegen. Unglaublicher Kampf. Einfach Respekt!“

Der ehemalige UFC-Champion Francis Ngannou gratulierte dem Sieger ebenfalls: