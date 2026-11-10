Neue Unterwasserbedrohung: DVRK präsentiert modernsten Hochgeschwindigkeitstorpedo

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Neue Unterwasserbedrohung: DVRK präsentiert modernsten Hochgeschwindigkeitstorpedo

Nordkorea hat im Gebiet des Japanischen Meeres (Ostmeer) erfolgreich sein neuestes Torpedowaffensystem getestet. Dies gab die Koreanische Zentrale Nachrichtenagentur (KCNA) in einer offiziellen Erklärung bekannt. Dem Bericht zufolge soll dieses Waffensystem die Unter- und Überwasser-Kampffähigkeiten der Marine der DVRK auf eine neue Stufe heben.

Hohe Geschwindigkeit und Kampfeffektivität: Wie verlief der Test?

Laut offiziellen Angaben der KCNA wurden bei den Testschüssen am 9. November eine Unterwasserwaffe der nächsten Generation erprobt, die gemeinsam von allen Verteidigungsforschungseinrichtungen des Landes entwickelt wurde. Diese Tests bestätigten die Kampfeffektivität, Manövrierfähigkeit und Zielgenauigkeit des neuen Hochgeschwindigkeitstorpedos vollständig.

Militärbeobachter stellen fest, dass Pjöngjang in den letzten Jahren aktiv Unterwasserdrohnen und Hochgeschwindigkeitstorpedos entwickelt. Dies könnte für die Seestreitkräfte der USA und ihrer Verbündeten in der Region neue strategische Herausforderungen darstellen.

Indikator / Aspekt

Offizielle Daten

Datum des Tests

9. November

Testgelände

Gewässer des Japanischen Meeres (Ostmeer)

Waffentyp

Modernstes Hochgeschwindigkeitstorpedosystem

Entwickler

Verteidigungsforschungseinrichtungen der DVRK

Zeitpunkt der Indienststellung

Ab Anfang 2027

Nutzerstruktur

Marine der DVRK

„Die Testergebnisse bestätigten alle technischen Parameter, und das neue Hochgeschwindigkeitssystem wird ab Anfang 2027 offiziell in den aktiven Dienst der Marine der DVRK übernommen.“

KCNA, Offizielle Nachrichtenagentur der DVRK.

Der Plan für 2027 und das Gleichgewicht im asiatisch-pazifischen Raum

Die vollständige Auslieferung dieses Systems an die Flotte ab 2027 verdeutlicht das Ausmaß der maritimen Pläne Pjöngjangs für die kommenden Jahre. Angesichts der verstärkten trilateralen militärischen Zusammenarbeit zwischen den USA, Südkorea und Japan setzt Nordkorea auf die Stärkung seiner Seegrenzen und den Aufbau von Unterwasserbarrieren. Experten gehen davon aus, dass dieser Test in Seoul und Tokio als neue Bedrohung für die regionale Sicherheit gewertet wird.

Glauben Sie, dass die aktive Entwicklung von Unterwasser- und Torpedowaffen durch die DVRK das Kräftegleichgewicht in der Region verändern kann? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren.

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» Redakteur
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