Neue Unterwasserbedrohung: DVRK präsentiert modernsten Hochgeschwindigkeitstorpedo

Nordkorea hat im Gebiet des Japanischen Meeres (Ostmeer) erfolgreich sein neuestes Torpedowaffensystem getestet. Dies gab die Koreanische Zentrale Nachrichtenagentur (KCNA) in einer offiziellen Erklärung bekannt. Dem Bericht zufolge soll dieses Waffensystem die Unter- und Überwasser-Kampffähigkeiten der Marine der DVRK auf eine neue Stufe heben.

Hohe Geschwindigkeit und Kampfeffektivität: Wie verlief der Test?

Laut offiziellen Angaben der KCNA wurden bei den Testschüssen am 9. November eine Unterwasserwaffe der nächsten Generation erprobt, die gemeinsam von allen Verteidigungsforschungseinrichtungen des Landes entwickelt wurde. Diese Tests bestätigten die Kampfeffektivität, Manövrierfähigkeit und Zielgenauigkeit des neuen Hochgeschwindigkeitstorpedos vollständig.

Militärbeobachter stellen fest, dass Pjöngjang in den letzten Jahren aktiv Unterwasserdrohnen und Hochgeschwindigkeitstorpedos entwickelt. Dies könnte für die Seestreitkräfte der USA und ihrer Verbündeten in der Region neue strategische Herausforderungen darstellen.