Nations League: Warum ist Zidane trotz des Gruppensiegs von Frankreich besorgt?

Die französische Nationalmannschaft UEFA Nations League in ihrem letzten Gruppenspiel zu Hause gegen die Türkei einen hart erkämpften Sieg (2:1). Während ein Eigentor eines Gegners für "Les Bleus" fiel, erzielte Eli Junior Kroupi einen Treffer. Die Türken erzielten in der 90. Minute den Ehrentreffer.

"Der Inhalt des heutigen Spiels hat bei mir gewisse Sorgen ausgelöst"

Dennoch äußerte sich der Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft, Zinedine Zidane TF1 in einem Interview mit dem Fernsehsender offen darüber, dass er mit dem Sieg nicht vollkommen zufrieden sei. Seinen Worten zufolge warfen das Pressing und die Defensivarbeit des Teams ernste Fragen auf:

"Unser Hauptziel war das Weiterkommen aus der Gruppe, und diese Aufgabe haben wir erfüllt. Aber der Inhalt des heutigen Spiels hat bei mir gewisse Sorgen ausgelöst. Besonders beim Pressing – wir haben dem Gegner zu viele Möglichkeiten gegeben. Das sah sehr schlecht aus", sagte der erfahrene Experte.

Spiel- und Gruppenstatistiken Details Spielstand Frankreich — Türkei 2:1 Torschützen Topçu (Eigentor), Kroupi — Bardakçı Frankreichs Platzierung in der Gruppe 1. Platz mit 13 Punkten (Play-off-Qualifikation) Andere Teams in der Gruppe Belgien (12 Punkte), Italien (10 Punkte), Türkei (0 Punkte)

Anweisungen zur Halbzeit und Einsatz der Spieler

Der Trainer betonte, dass er versucht habe, die Fehler in der Pause zu korrigieren, und dass sich das Spiel in der zweiten Halbzeit leicht verbessert habe. Gleichzeitig erinnerte Zidane daran, dass das Problem nicht nur bei den Verteidigern liege, sondern dass die gesamte Mannschaft gemeinsam verteidigen müsse:

"Das Problem liegt nicht nur bei den Verteidigern – die gesamte Mannschaft verteidigt gemeinsam. Ich bin mit vielen Aspekten unzufrieden, aber gleichzeitig habe ich gesehen, dass die Spieler auf dem Platz alles gegeben haben – das ist für mich das Wichtigste", fügte Zidane hinzu.

Es ist erwähnenswert, dass die französische Nationalmannschaft nach diesem Sieg die Gruppenphase mit 13 Punkten auf dem ersten Platz beendete. Die anderen Plätze in der Gruppe verteilten sich wie folgt: Belgien belegte mit 12 Punkten den zweiten Platz, Italien mit 10 Punkten den dritten, während die Türkei keine Punkte sammeln konnte.

Glauben Sie, dass die französische Nationalmannschaft unter der Leitung von Zinedine Zidane ihr Spiel in der entscheidenden Phase der Nations League verbessern kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!