19,5 Millionen Dollar in bar auf dem Bauernhof und in Lagerhallen eines ehemaligen Ministers in Ungarn gefunden

Neue Details sind zu einem großen Korruptionsskandal ans Licht gekommen, der die politische Landschaft in Ungarn erschüttert hat. Bei umfangreichen Durchsuchungen gegen den ehemaligen Minister für nationale Entwicklung, Miklós Seszták, wurden in Wäldern, auf Bauernhöfen, in Lagerhallen und in versteckten Tresoren insgesamt Bargeld im Gegenwert von 19,5 Millionen Dollar beschlagnahmt.

Durchsuchungen und die Entdeckung der Rekordsumme

Berichten zufolge wurden am 12. und 13. November dieses Jahres während der operativen Durchsuchungen riesige Mengen an ausländischer und lokaler Währung entdeckt:

Forint: 5 Milliarden 71 Millionen 632 Tausend ungarische Forint;

Euro: 2 Millionen 658 Tausend 350 Euro;

Dollar: 1 Million 257 Tausend 100 US-Dollar.

Das Zählen des beschlagnahmten Bargelds wurde selbst zu einer großen Operation. 12 Mitarbeiter der staatlichen Schatzkammer benötigten 8 Stunden unter Verwendung von 5 Spezialgeräten, um die Gelder genau zu zählen.

Details der Untersuchung Wichtige Indikatoren und Fakten Verdächtiger Miklós Seszták (Ehemaliger Minister für nationale Entwicklung Ungarns, 2014–2018) Immunität Ende September wurde ihm die parlamentarische Immunität entzogen und er wurde verhaftet Beschlagnahmte Gelder Bargeld im Gesamtwert von 19,5 Millionen Dollar Grund der Untersuchung Bestechungsgelder vom staatlichen Verkehrsunternehmen 'Volánbusz' und Schädigung des Haushalts

Korruptionsschema und Ermittlungsstand

Nach der Version der Strafverfolgungsbehörden nutzte Miklós Seszták während der Regierung von Viktor Orbán (2015–2018) seine Position, um Bestechungsgelder vom staatlichen Verkehrsunternehmen 'Volánbusz' anzunehmen. Ihm wird vorgeworfen, dem Staat erheblichen finanziellen Schaden zugefügt zu haben, indem er Busse künstlich zu überhöhten Marktpreisen kaufte.

Es ist erwähnenswert, dass der ehemalige Minister alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe kategorisch zurückweist. Seine Anwälte erklären, dass bisher durch keine offiziellen Dokumente oder Beweise zweifelsfrei belegt wurde, dass das bei der Durchsuchung gefundene Geld direkt Miklós Seszták gehört. Derzeit laufen weitere Ermittlungen in diesem aufsehenerregenden Fall.

Wie effektiv sind Ihrer Meinung nach solche strengen Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung und zur Aufdeckung versteckter Gelder in europäischen Ländern? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!