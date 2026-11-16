Nodirbek Abdusattorov belegt letzten Platz beim Turnier in Budapest
In der ungarischen Hauptstadt Budapest ist die Gruppenphase eines prestigeträchtigen Schachturniers im neuen Format, der Total Chess World Championship Tour, zu Ende gegangen. 24 Großmeister nehmen an dem Turnier teil, das mit einem Preisgeld von 650.000 US-Dollar dotiert ist. Doch für den Vertreter Usbekistans, Nodirbek Abdusattorov , verlief die Qualifikationsphase erfolglos.
Da er in den letzten Gruppenspielen keinen Sieg erringen konnte, erzielte unser Landsmann das schlechteste Ergebnis unter den sechs Schachspielern. Er kämpft nun nicht mehr um den Meistertitel, sondern um die Plätze 21 bis 24 des Turniers.
Abdusattorov beendete die Gruppenphase auf dem letzten Platz
In der Gruppenphase des Wettbewerbs wurden 24 Schachspieler in vier Gruppen eingeteilt. Die Teilnehmer traten fünf Tage lang im Fast-Classic-Format gegeneinander an.
In dieser Phase gab es 3 Punkte für einen Sieg und 1 Punkt für ein Unentschieden. Dieses System ermutigte die Spieler nicht nur dazu, Niederlagen zu vermeiden, sondern jede Gelegenheit zum Sieg zu nutzen.
Leider konnte Nodirbek Abdusattorov sein Potenzial in Gruppe A nicht voll ausschöpfen. Am letzten Tag der Gruppenphase spielte er in beiden Partien gegen den Amerikaner Andrew Hong unentschieden.
Infolgedessen belegte unser Landsmann mit insgesamt 9 Punkten den sechsten und damit letzten Platz in der Gruppe. Damit waren seine Chancen auf den Hauptpreis des Turniers dahin.
Alireza Firouzja erreichte das Halbfinale
Das beste Ergebnis in Gruppe A erzielte der iranische Schachspieler Alireza Firouzja. Er sammelte 15 Punkte, belegte den ersten Platz und zog ins Halbfinale ein.
Nun wird Firouzja gegen den Amerikaner Fabiano Caruana um den Einzug ins Finale kämpfen. Im zweiten Halbfinale misst sich der Franzose Maxime Vachier-Lagrave mit dem Niederländer Anish Giri.
Somit ist ein spannender Wettbewerb zwischen den renommierten Vertretern des Weltschachs um den Hauptpreis des Turniers zu erwarten.
Abdusattorov erwartet nun ein Duell gegen Praggnanandhaa
Nach der Gruppenphase werden die Teilnehmer für die endgültige Platzierung in sechs Play-off-Raster eingeteilt. Während das erste Raster den Turniersieger ermittelt, werden in den restlichen fünf Rastern die Plätze 5 bis 24 ausgespielt.
Nodirbek Abdusattorov wurde in das sechste Raster eingeteilt. In dieser Phase erwartet unseren Landsmann ein Duell gegen den berühmten indischen Großmeister Rameshbabu Praggnanandhaa.
In diesem Raster geht es um die Plätze 21 bis 24. Die Hauptaufgabe für Abdusattorov im weiteren Verlauf des Turniers wird es also sein, ein möglichst gutes Ergebnis zu erzielen.
Kampf um 650.000 Dollar Preisgeld in Budapest
Die Total Chess World Championship Tour ist in einem Format organisiert, das sich von herkömmlichen Schachturnieren unterscheidet. Es werden drei verschiedene Zeitkontrollen verwendet: Blitz, Rapid und das Fast-Classic-Format.
Der Wettbewerb dauert 11 Tage. In den Play-off-Spielen werden die Schachspieler ihre Kräfte bei unterschiedlichen Zeitkontrollen erneut messen. Das Turnier soll am 20. November enden.
Das gesamte Preisgeld des Wettbewerbs beläuft sich auf 650.000 US-Dollar. Der Turniersieger erhält ein Preisgeld von 80.000 Dollar.
Das Turnier in Budapest ist die erste Testphase der Total Chess World Championship Tour, die offiziell für 2027 geplant ist.
Nun die wichtigste Frage: Welches Ergebnis wird Abdusattorov in den Play-offs zeigen?
Das Ergebnis in der Gruppenphase war für Nodirbek Abdusattorov nicht wie erwartet. Doch das Turnier ist noch nicht vorbei. Unser Landsmann hat noch die Möglichkeit, sich in den Play-offs zu beweisen und einen höheren Platz in der Abschlusstabelle zu erreichen.
Es ist klar, dass auch das Duell gegen Praggnanandhaa kein leichtes Unterfangen wird. Der indische Großmeister gilt als einer der stärksten jungen Vertreter des modernen Schachs. Daher wird diese Begegnung eine ernsthafte Prüfung für Abdusattorov sein.
Im Schach definiert ein schlechtes Ergebnis bei einem Turnier nicht das wahre Potenzial eines Sportlers. Das Wichtigste ist, die richtigen Schlüsse aus der Niederlage zu ziehen und die nächste Chance effektiv zu nutzen. Nun werden die Fans die Play-off-Spiele unseres Landsmanns mit Interesse verfolgen.
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