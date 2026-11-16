Nodirbek Abdusattorov belegt letzten Platz beim Turnier in Budapest

In der ungarischen Hauptstadt Budapest ist die Gruppenphase eines prestigeträchtigen Schachturniers im neuen Format, der Total Chess World Championship Tour, zu Ende gegangen. 24 Großmeister nehmen an dem Turnier teil, das mit einem Preisgeld von 650.000 US-Dollar dotiert ist. Doch für den Vertreter Usbekistans, Nodirbek Abdusattorov , verlief die Qualifikationsphase erfolglos.

Da er in den letzten Gruppenspielen keinen Sieg erringen konnte, erzielte unser Landsmann das schlechteste Ergebnis unter den sechs Schachspielern. Er kämpft nun nicht mehr um den Meistertitel, sondern um die Plätze 21 bis 24 des Turniers.

Abdusattorov beendete die Gruppenphase auf dem letzten Platz

In der Gruppenphase des Wettbewerbs wurden 24 Schachspieler in vier Gruppen eingeteilt. Die Teilnehmer traten fünf Tage lang im Fast-Classic-Format gegeneinander an.

In dieser Phase gab es 3 Punkte für einen Sieg und 1 Punkt für ein Unentschieden. Dieses System ermutigte die Spieler nicht nur dazu, Niederlagen zu vermeiden, sondern jede Gelegenheit zum Sieg zu nutzen.

Leider konnte Nodirbek Abdusattorov sein Potenzial in Gruppe A nicht voll ausschöpfen. Am letzten Tag der Gruppenphase spielte er in beiden Partien gegen den Amerikaner Andrew Hong unentschieden.

Infolgedessen belegte unser Landsmann mit insgesamt 9 Punkten den sechsten und damit letzten Platz in der Gruppe. Damit waren seine Chancen auf den Hauptpreis des Turniers dahin.