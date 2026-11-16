Stehen Armenien und die Türkei kurz vor dem Ende einer 33-jährigen Konfrontation?

Ein neues Kapitel in den Beziehungen zwischen Eriwan und Ankara könnte beginnen. Der armenische Premierminister Nikol Paschinjan erklärte, dass beide Länder sehr nahe daran seien, diplomatische Beziehungen aufzunehmen und die seit vielen Jahren geschlossene gemeinsame Grenze vollständig zu öffnen. Er betonte, dass jüngste Treffen und Veränderungen im Handelsbereich eine ernsthafte Grundlage für die Normalisierung der Beziehungen schaffen.

Die Beziehungen zwischen Armenien und der Türkei waren über Jahre hinweg eines der komplexesten diplomatischen Themen in der Region. In letzter Zeit hat sich der Dialog zwischen den beiden Ländern jedoch intensiviert, und die Verhandlungen über wirtschaftliche Zusammenarbeit und die Grenzöffnung haben an Dynamik gewonnen.

Die Äußerungen des armenischen Premierministers Nikol Paschinjan am 14. November am Institute of International and European Affairs in Dublin deuteten darauf hin, dass dies ein wichtiger Wendepunkt in diesem Prozess sein könnte.

Paschinjan: „Wir sind dem letzten Schritt sehr nahe“

Laut Paschinjan gab es in den letzten Jahren spürbare positive Veränderungen in den armenisch-türkischen Beziehungen. Er betonte, dass die Situation trotz der noch fehlenden offiziellen diplomatischen Beziehungen deutlich anders sei als zuvor.

Der Premierminister nannte die Handelsbeziehungen als Beispiel. Derzeit erlaubt die Türkei die Nutzung ihrer Wege für bestimmte Waren, die aus Armenien exportiert oder in das Land importiert werden. Obwohl die Waren nicht über die direkte Landgrenze zwischen den beiden Staaten, sondern über georgisches Territorium transportiert werden, bewertete Paschinjan dies als eine reale Veränderung in den Beziehungen.

„Ich bin zuversichtlich, dass wir in naher Zukunft eine vollständige Normalisierung der Beziehungen zur Türkei erreichen werden“, betonte der armenische Regierungschef.

Seiner Meinung nach stehen die Parteien nun kurz vor der wichtigsten Phase: der Formalisierung der diplomatischen Beziehungen und der vollständigen Grenzöffnung.

Welches Ergebnis brachte das Treffen mit Erdoğan?

In seiner Erklärung ging Paschinjan auch gesondert auf das kürzlich stattgefundene Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan ein.

Die beiden Staats- und Regierungschefs führten am 11. November im türkischen Antalya am Rande des UN-Klimagipfels COP31 Gespräche. Nach offiziellen Angaben der armenischen Regierung wurde bei dem Treffen die Bedeutung betont, den Prozess der Normalisierung der bilateralen Beziehungen zu einem logischen Abschluss zu bringen.

Zudem wurden die Umsetzung früherer Vereinbarungen, der Ausbau der handelswirtschaftlichen Beziehungen und die Öffnung von Verkehrs- und Kommunikationswegen in der Region erörtert.

Paschinjan bewertete dieses Treffen positiv. Er betonte, dass die Staats- und Regierungschefs beider Länder die erzielten Ergebnisse festhielten und die nächsten Schritte diskutierten.

Die Bedeutung dieses Treffens liegt darin, dass es nicht nur um politische Erklärungen geht. Die Parteien bringen auch praktische Themen wie Handel, Verkehr und regionale Zusammenarbeit auf die Tagesordnung.

Warum ist die Grenze zwischen den beiden Staaten seit 33 Jahren geschlossen?

Die Landgrenze zwischen Armenien und der Türkei ist seit 1993 geschlossen. Damals entschied sich die Türkei, die Grenze zu Armenien zu schließen, um Aserbaidschan vor dem Hintergrund des Bergkarabach-Konflikts zu unterstützen.

Seitdem wurden keine offiziellen diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern aufgenommen. Obwohl 2009 Protokolle zur Normalisierung der Beziehungen unterzeichnet wurden, wurden diese nicht ratifiziert und die Vereinbarungen nicht vollständig umgesetzt.

Seit Ende 2021 haben Eriwan und Ankara einen neuen Verhandlungsprozess zur Wiederherstellung der Beziehungen begonnen. Sonderbeauftragte wurden ernannt, verschiedene Treffen abgehalten und einige praktische Schritte unternommen.

Die Lockerung der Handelsbeschränkungen im Jahr 2026 war ebenfalls eine wichtige Veränderung. Diese Maßnahmen bedeuten jedoch nicht, dass die Grenze vollständig geöffnet oder diplomatische Beziehungen aufgenommen wurden.

Was könnte sich in der Region ändern, wenn die Grenze geöffnet wird?

Die Öffnung der Grenze zwischen Armenien und der Türkei könnte nicht nur für beide Länder, sondern für die gesamte Region Südkaukasus von großer wirtschaftlicher und politischer Bedeutung sein.

Erstens werden sich die Handelswege verkürzen. Derzeit wird ein Teil des Warenaustauschs zwischen den beiden Staaten über Drittländer, einschließlich Georgien, abgewickelt. Die Öffnung der direkten Grenze könnte Logistikkosten und Zeit reduzieren.

Zweitens werden die Verkehrsverbindungen ausgebaut. Die Wiederinbetriebnahme von Eisenbahn- und Straßenverbindungen könnte die Transitkapazitäten in der Region erhöhen und neue Bedingungen für Handel und Investitionen schaffen.

Drittens könnte die Wiederherstellung der diplomatischen Beziehungen das politische Klima im Südkaukasus beeinflussen. Die Beziehungen zwischen Armenien, der Türkei und Aserbaidschan gelten als wichtige Faktoren für regionale Sicherheit und wirtschaftliche Zusammenarbeit.

Der Erfolg dieses Prozesses hängt jedoch nicht nur vom Willen Eriwans und Ankaras ab. Auch der Friedensprozess zwischen Armenien und Aserbaidschan sowie Vereinbarungen über regionale Verkehrskorridore spielen eine wichtige Rolle.

Die wichtigste Frage: Wann wird die Grenze geöffnet?

Die Erklärung von Paschinjan zeigt, dass es einen ernsthaften Fortschritt im diplomatischen Prozess gibt. Bisher gibt es jedoch keine offiziellen Informationen darüber, dass beide Staaten eine endgültige Entscheidung über die vollständige Grenzöffnung oder die offizielle Aufnahme diplomatischer Beziehungen getroffen haben.

Erdoğan und Paschinjan betonten am 11. November die Bedeutung der Fortsetzung des Normalisierungsprozesses, und Paschinjan erklärte am 14. November, dass man sich der Endphase nähere.

Daher ist es treffender, die aktuelle Situation nicht als ein unterzeichnetes historisches Abkommen zu bewerten, sondern als eine wichtige diplomatische Chance, die nach langjährigen Spannungen entstanden ist.

Wenn die Parteien diese Chance nutzen können, könnte sich die politische und wirtschaftliche Landschaft im Südkaukasus verändern. Die Öffnung der seit 33 Jahren geschlossenen Grenze könnte den Weg für neue Handelswege, Zusammenarbeit und nachbarschaftliche Beziehungen in der Region ebnen.