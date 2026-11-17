In welchen Städten der Welt ist das tägliche Leben stressiger und wo leben die Menschen vergleichsweise entspannt? Das Unternehmen „Remitly“ hat 170 Städte untersucht und ein Ranking der stressigsten und friedlichsten Städte erstellt.

Im Rahmen der Studie wurden fünf wichtige Aspekte bewertet, die das tägliche Leben beeinflussen: Verkehrsstaus, Lebenshaltungskosten, Qualität der medizinischen Versorgung, Kriminalitätsrate und Luftverschmutzung. Jede Stadt wurde auf einer Skala von 10 Punkten bewertet. Je höher die Punktzahl, desto stressiger gelten die Lebensbedingungen in der Stadt.

Die stressigsten Städte

Den ersten Platz im Ranking belegt New York in den USA. Mit 7,56 Punkten wurde es zur stressigsten Stadt der Welt gekürt. Den zweiten Platz belegt die irische Hauptstadt Dublin mit 7,55 Punkten. Mexiko-Stadt vervollständigt die Top Drei.

Auch Manila, London, Mailand, Turin, Athen und Kalkutta gehören zu den Städten mit einem hohen Stresslevel.

In der Studie wurden die Verkehrsstaus in Dublin als besonderes Problem hervorgehoben. Beispielsweise dauert es in der Stadt durchschnittlich 32 Minuten, um mit dem Auto eine Strecke von 10 Kilometern zurückzulegen. Zum Vergleich: Über alle untersuchten Städte hinweg liegt dieser Wert bei durchschnittlich 21 Minuten.

Die friedlichsten Städte

Am anderen Ende des Rankings steht Eindhoven in den Niederlanden. Mit 2,34 Punkten wurde es als die friedlichste Stadt der Welt anerkannt. Die nächsten Plätze belegen die niederländische Stadt Utrecht und die australische Hauptstadt Canberra.

In den Top Ten der friedlichsten Städte sind insgesamt vier niederländische Städte vertreten: Eindhoven, Utrecht, Groningen und Rotterdam. Auch Trondheim und Bergen in Norwegen sowie Canberra und Brisbane in Australien wurden in diese Liste aufgenommen.